Ужасающий старт: «Бавария» разгромила «Штутгарт» в первом матче сезона!

·23·Спорт
Ужасающий старт: «Бавария» разгромила «Штутгарт» в первом матче сезона!

Новый сезон немецкой Бундеслиги начался с яркой и крупной победы действующего чемпиона — «Баварии». В матче-открытии 1-го тура мюнхенцы принимали на своем поле клуб «Штутгарт» и одержали победу со счетом 5:1, отправив в ворота соперника 5 безответных мячей.

Дождь из голов в Мюнхене и точка от Диаса

Захватив инициативу с первых минут, хозяева во втором тайме полностью завладели нитями игры:

  • 21-я минута: Дайо Упамекано открыл счет после стандартного положения (1:0);

  • 52-я минута: Йоша Вагноман восстановил равновесие, подарив гостям надежду (1:1);

  • 55-я минута: Майкл Олисе всего через три минуты вновь вывел мюнхенцев вперед (2:1);

  • 57-я минута: Автор гола Вагноман на этот раз поразил собственные ворота (3:1);

  • 82-я минута: Александар Павлович красивым ударом довел счет до крупного (4:1);

  • 90+2-я минута: В компенсированное арбитром время новичок Луис Диас поставил точку в матче (5:1).

Протокол матча: «Бавария» – «Штутгарт» 5:1

  • Турнир: Немецкая Бундеслига, 1-й тур

  • Голы: Упамекано (21), Олисе (55), Вагноман (57 автогол), Павлович (82), Луис Диас (90+2) — Вагноман (52).

Состав «Баварии»:

Мануэль Нойер, Конрад Лаймер, Дайо Упамекано, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис (Йосип Станишич, 74), Йозуа Киммих, Александар Павлович, Майкл Олисе, Браун (Исмаэль Сайбари, 61), Луис Диас, Гарри Кейн (Карл, 84).

Мощный старт в чемпионской гонке

«Бавария» уже в первом туре продемонстрировала атакующую и уверенную игру, дав понять, что и в новом никому не намерена уступать чемпионский титул. Гол нового приобретения Луиса Диаса в первой же официальной встрече доказывает, что атакующая линия мюнхенцев стала еще более разнообразной.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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