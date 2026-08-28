Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания

·10·Технологии
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания

Конкуренция между флагманскими устройствами на мировом рынке смартфонов вышла на новый уровень. Согласно последнему отчету аналитической компании Кунтерпоинт Ресеарч, во втором квартале 2026 года самый передовой флагман Samsung, Galaxy S26 Ultra 5Г, показал высокие результаты по объему продаж на мировом рынке и вошел в четверку лидеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот успех оценивается как значительное достижение для южнокорейского производителя. В тот же период прошлого года флагман предыдущего поколения, Galaxy S25 Ultra, занимал лишь нижние позиции в мировом рейтинге. В текущем году новое устройство не только улучшило свои позиции, но и значительно расширило долю компании в премиальном сегменте.

Лидеры мирового рейтинга

Согласно результатам исследования, лидерство в списке самых продаваемых смартфонов в мире традиционно удерживает продукция Apple. По итогам второго квартала:

  • модель iPhone 17 5Г заняла 1-е место с долей 6%;
  • вторую строчку занял iPhone 17 Pro Max 5Г;
  • третье место досталось устройству iPhone 17 Pro 5Г.
Флагман Samsung Galaxy S26 Ultra 5Г, занявший место сразу после этой тройки лидеров, стал самым востребованным Андроид-устройством на рынке. Это показывает, что среди покупателей сохраняется высокий интерес к премиальным гаджетам с высокой производительностью и передовыми камерами.

Успехи в массовом сегменте

Стратегия Samsung не ограничивается только дорогими флагманами. Компания также успешно сохранила свои позиции в массовом и бюджетном сегментах. В частности, Galaxy А07 4Г занял 5-е место, а модель Galaxy А17 5Г расположилась на 6-й строчке. Также версия Galaxy А17 4Г заняла 8-ю позицию в рейтинге.

Рыночные аналитики отмечают, что основной представитель флагманской линейки, Galaxy S26 5Г, занял 9-е место в списке. Эта ситуация показывает, что корейский производитель способен поддерживать баланс в различных ценовых категориях и полностью удовлетворять потребности потребителей.

В целом, итоги второго квартала 2026 года подтвердили, что выбранная Samsung бизнес-стратегия оправдала себя. Компания не только сохранила свою общую долю рынка, но и сумела укрепить свои позиции в премиальном классе в условиях жесткой конкуренции.

SamsungGalaxy S26 UltraСмартфоныCounterpoint ResearchТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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