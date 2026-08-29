Новый флагманский кроссовер компании Geely установил беспрецедентный результат в истории автомобилестроения. По данным иксбт.ком, этот крупный гибрид самостоятельно поднялся на высоту 6001 метр в горном районе Взлер без какой-либо специальной подготовки или модификаций, что является абсолютным рекордом для автомобилей данного класса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная модель выделяется своими впечатляющими техническими характеристиками. Galaxy Баттлешип 700 представляет собой крупный подзаряжаемый гибрид (PHEV) с трехмоторной системой полного привода и возможностью блокировки дифференциала. Суммарная мощность автомобиля составляет 830 кВт или внушительные 1129 лошадиных сил.

Согласно данным, предоставленным инженерами, максимальный крутящий момент на колесах достигает 13 920 Н·м. Это обеспечивает машине высокую проходимость и мощность даже в самых тяжелых дорожных условиях. По своим габаритам модель также занимает значимое место в сегменте внедорожников.

Технические возможности и внешний вид

Длина автомобиля составляет 5085 мм, а колесная база — 2900 мм. Внешний дизайн выполнен в строгом внедорожном стиле с острыми гранями, расширенными колесными арками, рейлингами на крыше и запасным колесом, закрепленным на пятой двери.

Для тяжелых условий бездорожья машина оснащена интеллектуальной трансмиссией, способной автоматически переключаться между режимами переднего, заднего и полного привода. Также в конструкции предусмотрен ряд необычных функций, включая «режим краба», разворот на месте и возможность продолжения движения даже при повреждении шины.

Безопасность и современные технологии

Производитель заявляет, что новый флагманский кроссовер способен успешно преодолевать броды глубиной до 800 мм. Автомобиль оснащен специальной шасси-системой ГВМК от Geely, которая позволяет крупному внедорожнику успешно проходить «лосиный тест» на скорости 80 км/ч.

Кроме того, для повышения уровня безопасности и связи в машину установлена современная спутниковая система. По сообщению иксбт.ком, продажи Geely Galaxy Баттлешип 700 запланированы на последние месяцы текущего года, однако цены пока не разглашаются.