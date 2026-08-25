Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком

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Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком

В Узбекистане блогер «Азиз Эстет» пригласил нуждающихся в помощи женщин на уборку территории кладбища, чтобы выявить тех, кто действительно находится в трудном положении. Однако по завершении работы он подготовил для участниц неожиданный подарок.

По словам блогера, целью этой инициативы было определение людей, действительно нуждающихся в поддержке, и оказание им практической помощи.

После завершения работ по уборке кладбища «Азиз Эстет» вручил женщинам продукты питания и товары первой необходимости на сумму около 1 миллиона сумов, а также денежные средства.

Кроме того, в преддверии начала нового учебного года — 1 сентября, он подарил детям этих женщин необходимые канцелярские принадлежности.

Эта инициатива блогера получила широкое распространение в социальных сетях и была тепло встречена пользователями.

Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
УзбекистанAziz EstetБлаготворительностьСоциальная помощьБлогеры
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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