2 матча, 6 очков: «Милан» мощно стартует в чемпионской гонке!

·15·Спорт
2 матча, 6 очков: «Милан» мощно стартует в чемпионской гонке!

В рамках 2-го тура итальянской Серии А «Милан» принял на своем поле — «Сан-Сиро» — клуб «Венеция». В напряженной и упорной встрече хозяева поля оформили уверенную победу со счетом 2:0 и единолично возглавили турнирную таблицу.

Решающие голы во втором тайме

Первая половина матча прошла в борьбе, изобиловавшей плотной обороной гостей и фолами. Однако во второй 45-минутке «россонери» усилили давление и добились своего:

  • 69-я минута: Португальский нападающий Гонсалу Рамуш воспользовался свободным пространством в обороне соперника и открыл счет (1:0);

  • 89-я минута: Ближе к концу матча защитник «Венеции» Хальхаль совершил неожиданную ошибку, отправив мяч в собственные ворота и закрепив преимущество хозяев (2:0).

Протокол матча: «Милан» – «Венеция» 2:0

  • Турнир: Итальянская Серия А, 2-й тур

  • Голы: Гонсалу Рамуш (69), Хальхаль (89 автогол).

Составы команд:

  • «Милан»: Майк Меньян, Марио Хила (Маттео Габбия, 87), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Самуэль Чуквезе, Лука Модрич (Ардон Яшари, 74), Юнус Муса, Давиде Бартезаги (Первис Эступиньян, 87), Рубен Лофтус-Чик (Алексис Салемакерс, 59), Ибрахим Сиссе (Адриен Рабио, 59), Гонсалу Рамуш.

  • «Венеция»: Станкович, Шингтен, Белла, Франич (Хальхаль, 45+3), Эно, Перес (Рахмани, 80), Бузио, Башич, Хапс (Коррейра, 66), Йебоа (Лаубербах, 80), Адамс.

Турнирная таблица после 2-го тура

Одержав вторую победу подряд, «Милан» показывает максимальный результат в чемпионской гонке:

Место

Клуб

Игры

Очки

1

«Милан»

2

6

12

«Венеция»

2

1

Благодаря этому успеху «Милан», набрав 6 очков, захватил единоличное лидерство в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с 1 очком располагается на 12-й строчке.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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