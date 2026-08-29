Шавкат Мирзиёев с уважением почтил память Ислама Каримова (видео)

В преддверии 35-летия независимости Узбекистана чтут память людей, оставивших важный след в истории страны. Президент Шавкат Мирзиёев также вспомнил государственных деятелей, сыгравших большую роль в судьбе страны в первые годы независимости.

Среди них было особо отмечено имя Первого Президента Узбекистана, государственного и политического деятеля Ислама Каримова.

Президент вспомнил соотечественников, внесших вклад в независимость

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что важно признавать труд и мужество соотечественников, внесших свой вклад в укрепление независимости страны за прошедшие 35 лет.

«В эту историческую дату мы считаем целесообразным еще раз признать самоотверженный труд и мужество всех наших усопших соотечественников, внесших достойный вклад в укрепление нашей независимости за прошедшие 35 лет».

Президент также отметил необходимость с уважением чтить память людей, служивших на важных этапах истории независимого Узбекистана.

Особое почтение памяти Ислама Каримова

Шавкат Мирзиёев в своей речи особо упомянул имя Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова.

«Мы с уважением чтим светлую память нашего Первого Президента, видного государственного и политического деятеля Ислама Абдуганиевича Каримова».

Эти слова еще раз привлекли внимание к роли Ислама Каримова в истории независимости страны.

35-летняя история создана трудом людей

Годы независимости стали для Узбекистана периодом масштабных политических, экономических и социальных преобразований.

В этом процессе тысячи людей, работавших в различных сферах, внесли свой вклад в развитие страны.

В речи Президента были особо отмечены:

самоотверженный труд;

мужество;

вклад в укрепление независимости;

след, оставленный в истории страны

усопших соотечественников.

Память — это уважение к истории

Дата независимости — это важная возможность не только отпраздновать сегодняшние достижения, но и вспомнить людей, внесших вклад в развитие страны.

Ведь история каждого государства измеряется не только определенными датами, но и именами людей, создавших эту историю.

Имя Ислама Каримова также неразрывно связано с историей независимости Узбекистана.

А слова Шавката Мирзиёева в связи с сегодняшним днем памяти еще раз доказали одну истину: высокая оценка заслуг и уважение памяти людей, трудившихся во благо судьбы страны в годы независимости, являются важной частью исторической памяти.