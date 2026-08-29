Бесподобный пейзаж: в честь 35-летия Независимости истребители изобразили наш флаг

·31·Узбекистан
Бесподобный пейзаж: в честь 35-летия Независимости истребители изобразили наш флаг

В столице городе Ташкенте широко и с особым великолепием прошли праздничные торжества, посвященные 35-й годовщине государственной Независимости Республики Узбекистан. В праздничном мероприятии приняли участие глава государства Шавкат Мирзиёев, представители правительства, активисты сферы и широкая общественность.

Самой волнующей и запоминающейся частью праздника стал мастерский полет и специальное авиашоу военных истребителей наших национальных Вооруженных сил в небе над Ташкентом, которые привлекли всеобщее внимание.

Государственный символ, воплощенный в небе

Военные летчики действовали с высоким мастерством и точностью, подарив участникам праздника незабываемые мгновения:

  • Голубой, белый и зеленый дым: группа истребителей, летящих в определенном строю, оставила в небе над столицей следы из специального дыма, отражающего яркие цвета государственного флага Республики Узбекистан;

  • Высокое летное мастерство: синхронные и стремительные движения самолетов на малой высоте были встречены аплодисментами собравшихся на праздничной площади зрителей и официальных гостей;

  • Специальная видеоинтеграция: процесс авиашоу транслировался в прямом эфире на огромных экранах сцены мероприятия — как из кабины пилотов, так и с воздуха, что еще больше усилило праздничную атмосферу.

Демонстрация национальной гордости и оборонной мощи

Данное авиашоу стало не только праздничным выступлением, но и продемонстрировало высокий уровень боеготовности сил отечественной авиации, способных обеспечить мир в нашей стране и неприкосновенность наших границ:

  • Аплодисменты Президента и народа: Президент Шавкат Мирзиёев и тысячи наших соотечественников, наблюдавшие за церемонией с трибуны на площади Мустақиллик, с большой гордостью встретили это выступление летчиков;

  • Символ 35-летнего триумфа: Воплощение цветов флага в небе над Ташкентом стало символическим олицетворением свободы, солидарности и светлого будущего свободного и процветающего края.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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