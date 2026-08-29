Шавкат Мирзиёев открыто высказался об реформах, изменивших Узбекистан

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своей исторической речи на торжествах по случаю 35-летия государственной независимости остановился на сути реформ, коренным образом изменивших страну, правах человека, политической воле и результатах, достигнутых на международной арене. Как подчеркнул глава государства, главным критерием независимости является достоинство и свободный образ жизни каждого гражданина.

«С самых первых дней начала реформ мы прислушивались к сердцу народа, ставили своей целью стать исцелением от боли населения. Идея „Во имя чести и достоинства человека!“ стала главным центром государственной политики», — отметил Президент.

Покончено с системными проблемами, мучившими людей долгие годы

В своей речи Президент подчеркнул, что тяжелые социальные барьеры, долгие годы мучившие народ в прошлом, были полностью устранены:

«Хлопковое рабство» и принудительный труд: Детский труд и принудительный сбор урожая были полностью пресечены;

Старые административные ограничения: Система «прописки», осложнявшая жизнь людей, а также «ограничения на конвертацию» валюты ушли в историю;

Возвращение доверия народа: «Самое главное, страх и тревога в сердцах наших граждан сменились уверенностью и спокойствием. В течение последующих десяти лет мы неустанно искали решения и упорно трудились», — сказал глава государства.

Открытие границ и скачок на 80 позиций в международном индексе

В внешней и внутренней экономической политике страны проявилась беспрецедентная философия открытости: