Шавкат Мирзиёев открыто высказался об реформах, изменивших Узбекистан

·0·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев открыто высказался об реформах, изменивших Узбекистан

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своей исторической речи на торжествах по случаю 35-летия государственной независимости остановился на сути реформ, коренным образом изменивших страну, правах человека, политической воле и результатах, достигнутых на международной арене. Как подчеркнул глава государства, главным критерием независимости является достоинство и свободный образ жизни каждого гражданина.

«С самых первых дней начала реформ мы прислушивались к сердцу народа, ставили своей целью стать исцелением от боли населения. Идея „Во имя чести и достоинства человека!“ стала главным центром государственной политики», — отметил Президент.

Покончено с системными проблемами, мучившими людей долгие годы

В своей речи Президент подчеркнул, что тяжелые социальные барьеры, долгие годы мучившие народ в прошлом, были полностью устранены:

  • «Хлопковое рабство» и принудительный труд: Детский труд и принудительный сбор урожая были полностью пресечены;

  • Старые административные ограничения: Система «прописки», осложнявшая жизнь людей, а также «ограничения на конвертацию» валюты ушли в историю;

  • Возвращение доверия народа: «Самое главное, страх и тревога в сердцах наших граждан сменились уверенностью и спокойствием. В течение последующих десяти лет мы неустанно искали решения и упорно трудились», — сказал глава государства.

Открытие границ и скачок на 80 позиций в международном индексе

В внешней и внутренней экономической политике страны проявилась беспрецедентная философия открытости:

  • Дружба с соседями и границы: Сложные приграничные вопросы были решены дипломатическим путем, установлено тесное сотрудничество со странами региона;

  • Экономическая свобода: Благодаря коренным изменениям в валютной, налоговой, таможенной и инвестиционной сферах Узбекистан улучшил свои позиции в мировом «Индексе экономической свободы» на 80 пунктов;

  • Новый статус: Страна прочно заняла место среди государств с «умеренно свободной экономикой» в мире.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»Вчера, 21:46Шавкат Мирзиёев объявил о грандиозной цели до 2030 годаШавкат Мирзиёев объявил о грандиозной цели до 2030 годаВчера, 20:10Число переезжающих в Узбекистан выросло в 2,5 раза: какие регионы они выбирают?Число переезжающих в Узбекистан выросло в 2,5 раза: какие регионы они выбирают?Вчера, 19:18Какая погода будет в сентябре 2026 года? (Полный прогноз)Какая погода будет в сентябре 2026 года? (Полный прогноз)Вчера, 16:15В Узбекистане впервые пациенту пересадили сразу два органаВ Узбекистане впервые пациенту пересадили сразу два органаВчера, 13:06Исторический шаг: Узбекистан впервые принял Международный саммит по экотуризмуИсторический шаг: Узбекистан впервые принял Международный саммит по экотуризмуВчера, 09:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?