Криштиану Роналду приближается к 1000-му голу

·22·Спорт
Криштиану Роналду приближается к 1000-му голу

Португальский звездный нападающий Криштиану Роналду стал еще на шаг ближе к своему историческому рекорду. В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле обыграл «Аль-Таавун» со счетом 2:1 и вышел на первое место в турнирной таблице. Опытный форвард, ставший автором решающего гола в этом матче, довел количество забитых мячей в своей карьере до 978. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным издания Goal.com, игра запомнилась активным началом со стороны гостей. На 11-й минуте матча Бассам Аль-Хурайджи открыл счет, выведя «Аль-Таавун» вперед. После этого хозяева поля усилили давление, и в компенсированное к первому тайму время — на 45+5-й минуте — Самуэль Кошта восстановил равновесие, и команды ушли на перерыв при ничейном счете.

Исторический гол и рекорды

В начале второго тайма, а именно на 50-й минуте, на авансцену вышел Криштиану Роналду. Он поразил ворота соперника и принес своей команде важную победу. Нападающий, проведший на поле 80 минут, показал коэффициент ожидаемых голов (ксГ) 1.08 и отдал 90 процентов точных передач своим партнерам.

Этот гол позволил Криштиану Роналду еще больше укрепить статус лучшего бомбардира в истории Саудовской Про-лиги. Доведя количество своих голов в матчах чемпионата за «Аль-Наср» до 104, он превзошел результат предыдущего рекордсмена Мохаммада Аль-Сахлави (103 гола). Также Роналду сравнялся с результатом Аль-Сахлави в 131 гол во всех турнирах. На счету рекордсмена клуба Маджеда Абдаллы 259 голов.

Рекордная серия «Аль-Насра»

Победа не только обеспечила «Аль-Насру» первое место в турнирной таблице, но и продлила их впечатляющую серию. Команда довела свою серию матчей с забитыми голами до 91 игры. Это второй по продолжительности результат в истории футбола и абсолютный рекорд в футболе Саудовской Аравии. Чтобы обновить мировой рекорд, клубу достаточно забивать в ворота соперников еще в шести матчах.

Таким образом, набрав 12 очков после первых четырех туров сезона, «Аль-Наср» вышел в лидеры. Однако это поражение опустило «Аль-Таавун» на 15-е место, в их активе пока лишь 2 очка. Криштиану Роналду же для достижения легендарной отметки в 1000 голов осталось забить еще 22 мяча.

Криштиану РоналдуАль-НасрСаудовская Про-лигаФутболРекорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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