Раскрыты детали секретного брачного контракта Роналду и Джорджины

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Раскрыты детали секретного брачного контракта Роналду и Джорджины

Звезда сборной Португалии и клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес, недавно официально узаконившие свои отношения, заключили брачный договор, некоторые пункты которого стали достоянием общественности. Как сообщает авторитетное испанское издание Marca в случае возможного развода Джорджине гарантировано пожизненное финансовое обеспечение и элитная недвижимость.

Основные условия и гарантии брачного контракта

Согласно соглашению, в случае официального расторжения брака Криштиану Роналду будет выплачивать на счет Джорджины Родригес ежемесячно по 100 тысяч евро до конца её жизни. Кроме того, Джорджина получит право полной собственности на роскошный особняк в самом престижном жилом комплексе Мадрида «Ла-Финка», рыночная стоимость которого оценивается в несколько миллионов евро.

Детали брачного контракта Роналду и Джорджины

Направление / Пункт

Условия, установленные в контракте

Пара

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Ежемесячное пожизненное обеспечение

100 000 евро (ежемесячно)

Недвижимость в собственности

Особняк в комплексе «Ла-Финка» в Мадриде

Статус

Джорджина признана не просто получателем средств, а равноправным партнером, вносящим большой вклад в семью

Основная цель

Гарантия благополучия детей и предотвращение сложных судебных споров

Цель — психологическое состояние детей и спокойствие семьи

Источники отмечают, что главная цель такого строгого и заранее согласованного контракта — полная защита будущего, материального благополучия и психологического состояния детей в случае развода. Пара стремится избежать громких судебных процессов и сложных правовых споров, которые могут нарушить приватность их личной жизни.

Также в документе указано, что Джорджина Родригес — не просто получатель выплат, а полноценный партнер, вносящий неоценимый вклад в укрепление семьи и воспитание детей.

Как вы считаете, является ли подписание подобных строгих брачных контрактов до вступления в брак правильным решением для будущего детей и стабильности отношений?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой интересной новостью о семье Роналду с другими футбольными фанатами!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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