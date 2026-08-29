Чудо на 90+ минутах: ПСЖ отыграл 0:2 и ушел от трагедии!

·33·Спорт
Чудо на 90+ минутах: ПСЖ отыграл 0:2 и ушел от трагедии!

В матче открытия 2-го тура Лиги 1 Франции действующий чемпион «ПСЖ» провел крайне драматичную и напряженную встречу на выезде против «Лилля». Уступая со счетом 0:2 к 84-й минуте, парижане проявили истинную волю в компенсированное арбитром время и ушли от неминуемого поражения.

Драматичный камбэк в компенсированное время

Встреча началась под диктовку хозяев и с их уверенных атак. Хозяева поля дважды поразили ворота, которые защищал Матвей Сафонов, и казалось, что победа уже в кармане:

  • 21-я минута: Харальдссон открыл счет (1:0);

  • 84-я минута: Баква увеличил разницу в счете до двух мячей, поставив парижан в трудное положение (2:0);

  • 90+1-я минута: Португальский полузащитник Витинья сократил отставание и вернул интригу (2:1);

  • 90+5-я минута: Капитан команды Маркиньос реализовал острую атаку на последних секундах и спас свою команду от поражения (2:2).

Протокол матча: «Лилль» – «ПСЖ» 2:2

  • Турнир: Лига 1 Франции, 2-й тур

  • Голы: Харальдссон (21), Баква (84) — Витинья (90+1), Маркиньос (90+5).

Составы команд:

  • «Лилль»: Шевалье (примеч: Озер), Сантуш, Нгой, Алешандро, Перро, Андре (Мукау, 61), Бенталеб, Харальдссон, Мбаппе, Коррейя (Перрен, 61), Жиру.

  • «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Руис (Дин, 72), Заир-Эмери, Бералдо (Годтс, 63), Аклиуш (Фернандес, 78), Витинья, Торрес, Дуэ (Кварацхелия, 46).

Положение в турнирной таблице после 2-го тура

Начало сезона для парижского гранда, зафиксировавшего ничьи подряд на старте чемпионата, складывается не так просто, как ожидалось:

  • «ПСЖ»: набрав 2 очка после 2 матчей, занимает 6-е место в турнирной таблице;

  • «Лилль»: набрав 4 очка в 2 играх, пока лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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