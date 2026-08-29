Астрофизики обнаружили экзопланету, состоящую наполовину из воды

Астрономы изучили необычную экзопланету ХД 176071 б, расположенную примерно в 335 световых годах от Земли. Размер этого небесного тела в 2,5 раза, а масса в 8,5 раз превышают земные, при этом предполагается, что около половины его состава приходится на воду. Согласно данным иксбт.ком, этот уникальный мир движется на опасно близком расстоянии от своей звезды и постепенно приближается к гибели. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на исследование.

Специалисты отмечают, что ХД 176071 б находится всего в 2,4 миллиона километров от своей звезды. Столь близкое расстояние вызывает мощное гравитационное и приливное воздействие, заставляя планету постепенно притягиваться к центральной звезде. Этот процесс в будущем может привести к полному уничтожению этого богатого водой небесного тела.

Загадочная планета в «пустыне Нептуна»

Данная экзопланета привлекает внимание науки еще одной важной особенностью — она расположена в так называемой «пустыне Нептуна», области, где планеты размером с Нептун встречаются крайне редко. Обычно мощное излучение центральных звезд полностью уничтожает газовые оболочки таких объектов, однако ХД 176071 б, вопреки всем препятствиям, удалось сохранить свою атмосферу.

В ходе исследований ученые обнаружили, что на планете присутствуют плотные и хорошо отражающие свет облака. Эти облака формируются в самых прохладных частях планеты, постоянно меняясь и перемещаясь. Поскольку планета находится в гравитационном захвате со своей звездой, одна ее сторона всегда обращена к дневному свету, а вторая остается в вечной ночи.

Для изучения атмосферных процессов этого далекого и загадочного мира ученые проанализировали свет, исходящий от звезды и отраженный атмосферой планеты. Этот инновационный подход позволил наблюдать за погодными условиями и изучать динамику мира, находящегося на расстоянии сотен световых лет.