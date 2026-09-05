Ученые выяснили, почему с возрастом ослабевает память

·17·Для жизни
Ученые выяснили, почему с возрастом ослабевает память

Ученые получили новые данные, объясняющие, почему по мере старения человека ослабевает память. Как оказалось, этот процесс не ограничивается обычной забывчивостью.

По мнению исследователей, с возрастом мозг вместо того, чтобы точно воспроизводить определенные события в деталях, начинает объединять похожие воспоминания в общие категории. Именно поэтому человеку может быть трудно вспомнить специфические подробности происшествия.

Важную роль в этом процессе играет гиппокамп. Он участвует в хранении и извлечении эпизодических воспоминаний. При воспоминании какого-либо события мозг повторно активирует ранее сформированные нейронные связи.

Ученые Бингемтонского университета провели исследование с участием 61 добровольца. Они были разделены на разные возрастные группы: 18–30, 50–60 и 61–74 лет. Участникам показывали лица парами и ставили задачу запомнить их, а затем распознать. В ходе этого процесса их мозговая деятельность отслеживалась с помощью функциональной МРТ.

Результаты показали, что молодые участники смогли точнее вспомнить конкретные детали. Пожилые же участники, хотя и правильно уловили общее сходство, перепутали некоторые подробности.

В исследовании молодежь правильно определяла предложенные пары в 36% случаев, в то время как у участников старшего возраста этот показатель составил 20%. Различия в работе мозга объяснили примерно 30% возрастного снижения памяти.

Ученые связывают это состояние не с полным «стиранием» памяти, а с тенденцией мозга обобщать информацию. По их словам, обобщение — полезная для человека способность, а проблема возникает тогда, когда с возрастом становится трудно отделять конкретные детали.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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