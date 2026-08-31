«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси

Срочное заявление аргентинской звезды Лионелья Месси о завершении его 20-летней карьеры в национальной сборной в 39-летнем возрасте вызывает широкие обсуждения по всему миру. Близкий друг Криштиану Роналду и известный телеведущий Пирс Морган оперативно отреагировал на это событие, подчеркнув, что самая спорная тема в истории футбола — противостояние Месси и Роналду — исчерпана.

По мнению Моргана, статистические показатели на уровне сборных доказали абсолютное превосходство 41-летней португальской звезды.

«Месси — второй, Роналду — первый»: резкое заявление Моргана

Пирс Морган на своей странице в социальных сетях сравнил количество голов в истории национальных сборных и оставил следующие мысли:

Итоговый показатель Месси: «Срочные новости. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, забив в общей сложности 125 голов . Это второй лучший результат в истории футбола»;

Абсолютный рекорд Роналду: «Криштиану Роналду же забил за сборную Португалии на данный момент 146 голов . Это лучший и недосягаемый показатель в истории футбола»;

Окончательный вердикт: «Тем самым поставлена окончательная точка в спорах о том, кто является величайшим футболистом в истории (ГОАТ)».

Историческое противостояние в сборных

Многолетнее соперничество двух легенд в составах национальных команд в цифрах выглядит следующим образом: