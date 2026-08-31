«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси

·71·Спорт
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси

Срочное заявление аргентинской звезды Лионелья Месси о завершении его 20-летней карьеры в национальной сборной в 39-летнем возрасте вызывает широкие обсуждения по всему миру. Близкий друг Криштиану Роналду и известный телеведущий Пирс Морган оперативно отреагировал на это событие, подчеркнув, что самая спорная тема в истории футбола — противостояние Месси и Роналду — исчерпана.

По мнению Моргана, статистические показатели на уровне сборных доказали абсолютное превосходство 41-летней португальской звезды.

«Месси — второй, Роналду — первый»: резкое заявление Моргана

Пирс Морган на своей странице в социальных сетях сравнил количество голов в истории национальных сборных и оставил следующие мысли:

  • Итоговый показатель Месси: «Срочные новости. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, забив в общей сложности 125 голов. Это второй лучший результат в истории футбола»;

  • Абсолютный рекорд Роналду: «Криштиану Роналду же забил за сборную Португалии на данный момент 146 голов. Это лучший и недосягаемый показатель в истории футбола»;

  • Окончательный вердикт: «Тем самым поставлена окончательная точка в спорах о том, кто является величайшим футболистом в истории (ГОАТ)».

Историческое противостояние в сборных

Многолетнее соперничество двух легенд в составах национальных команд в цифрах выглядит следующим образом:

  • 146 против 125: Роналду удерживает мировой рекорд по количеству голов на международной арене и продолжает выступать за Португалию даже в 41 год;

  • Завершение эпохи: Уход Месси из сборной официально положил конец международному этапу глобального соперничества, продолжавшегося с 2006 года.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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