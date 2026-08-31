Феруза Норматова удивила огромным тортом весом 200 килограммов

Узбекская актриса Феруза Норматова подготовила оригинальный подарок для соотечественников по случаю 35-летия Независимости.

В честь праздника актриса заказала огромный торт размером 3×2 метра и весом 200 килограммов. Это лакомство было разделено на сотни кусочков и роздано соотечественникам, вышедшим на праздничные гуляния.

Феруза Норматова подчеркнула, что посредством этой инициативы хотела разделить радость со многими людьми.

Актриса поздравила всех соотечественников с Днем независимости и пожелала, чтобы в Узбекистане всегда царили мир, благополучие и спокойствие.

«Самая прекрасная сторона праздника — разделять радость вместе», — говорится в поздравлении.