Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси

Жена знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси Антонела Рокуццо в эти дни посетила престижный теннисный турнир US Open, проходящий в Нью-Йорке. Она поделилась с поклонниками на своих страницах в социальных сетях несколькими фотографиями, сделанными на арене во время визита на эти крупные спортивные соревнования.

Снимки Антонелы Рокуццо в атмосфере турнира за короткое время привлекли внимание ее подписчиков. Под публикацией фанаты оставили множество теплых отзывов и комментариев.

Однако среди комментариев к этой публикации особый интерес вызвала реакция Джорджины Родригес — супруги знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес коротко и искренне выразила свое мнение под фотографией, опубликованной Антонелой Рокуццо, оставив комментарий: «Какая красота».

Это простое и теплое проявление внимания не осталось незамеченным пользователями социальных сетей. Ведь в футбольном мире имена Лионеля Месси и Криштиану Роналду на протяжении многих лет упоминаются вместе с неизменным соперничеством. Именно поэтому такие дружелюбные отношения между членами их семей вызвали живой интерес у футбольных фанатов.