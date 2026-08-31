Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси

·1·Культура
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси

Жена знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси Антонела Рокуццо в эти дни посетила престижный теннисный турнир US Open, проходящий в Нью-Йорке. Она поделилась с поклонниками на своих страницах в социальных сетях несколькими фотографиями, сделанными на арене во время визита на эти крупные спортивные соревнования.

Снимки Антонелы Рокуццо в атмосфере турнира за короткое время привлекли внимание ее подписчиков. Под публикацией фанаты оставили множество теплых отзывов и комментариев.

Однако среди комментариев к этой публикации особый интерес вызвала реакция Джорджины Родригес — супруги знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес коротко и искренне выразила свое мнение под фотографией, опубликованной Антонелой Рокуццо, оставив комментарий: «Какая красота».

Antonela Roccuzzo US Open tennis korti fonida suratga tushgan.

Это простое и теплое проявление внимания не осталось незамеченным пользователями социальных сетей. Ведь в футбольном мире имена Лионеля Месси и Криштиану Роналду на протяжении многих лет упоминаются вместе с неизменным соперничеством. Именно поэтому такие дружелюбные отношения между членами их семей вызвали живой интерес у футбольных фанатов.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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