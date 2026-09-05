Хамзат Чимаев высказался о громком нокауте Умара Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев впервые официально отреагировал на неожиданное поражение нокаутом Умара Нурмагомедова — одного из непобежденных звезд легчайшего веса — в бою против китайца Сон Ядонга. На фоне этой неудачи, взбудоражившей мир ММА, Чимаев открыто и беспристрастно высказался о потенциале дагестанского бойца, его силе духа, а также о том, что в октагоне никто не застрахован от угрозы нокаута.

«Школа, сформированная с детства, и неожиданный удар»

Хамзат Чимаев выразил уверенность, что первое сокрушительное поражение в карьере Умара Нурмагомедова не сможет его сломить:

Поражение и перспективы возвращения: «К сожалению, Умар проиграл. Я думаю, он вернется еще сильнее», — подчеркнул Чимаев, высоко оценив психологическое состояние коллегии;

Фактор большого опыта: «Он парень с большим опытом, занимается этим спортом с детства», — отметил бывший чемпион, подчеркнув, что прочный фундамент Нурмагомедова послужит основой для будущих побед;

Героизм Сон Ядонга: Хладнокровный и точный удар нокаутом от китайского бойца Сон Ядонга, который до боя считался абсолютным аутсайдером, временно остановил стремление Умара к чемпионскому поясу.

«От нокаута никто не застрахован: Я продолжу использовать борьбу»

Затронув свой собственный боевой стиль и неожиданные ситуации в мире единоборств, Чимаев объяснил жестокую специфику этого спорта:

Непредсказуемость опасности: «Если вы спросите меня, я не могу заранее знать, когда окажусь в нокауте. Я просто продолжаю делать свою работу»;

Тактика тейкдаунов и партера: Чимаев объяснил, почему он делает упор исключительно на борьбу для избежания ударов соперников и обеспечения преимущества: «Я каждый день отрабатываю проходы в ноги (тейкдауны) в зале, почему бы мне не использовать это в бою?»;

«Всё может случиться»: «В нашем спорте может произойти всё что угодно», — напомнил Хамзат, что в ММА даже самые искусные бойцы могут проиграть из-за одной ошибки или случайного удара.

Как вы думаете, сможет ли Умар Нурмагомедов исправить свои ошибки после тяжелого нокаута от Сон Ядонга и снова вернуться в чемпионскую гонку? Действительно ли борьба и партер — единственный способ избежать нокаута от соперника в октагоне, как утверждает Хамзат Чимаев? Оставляйте свои мысли в комментариях!