Tecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраном

·26·Технологии
Tecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраном

На выставке ИФА 2026, проходящей в Берлине, Германия, было представлено уникальное устройство, привлекшее внимание технологического сообщества. Бренд Tecno презентовал новый концептуальный смартфон с полностью безрамочным дисплеем. Это устройство примечательно тем, что может задать новые стандарты дизайна в мобильной индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Согласно данным иксбт.ком, на передней панели представленного устройства практически отсутствуют черные рамки. После устранения визуальной рамки вокруг дисплея стало заметно, что центральная часть корпуса выделяется тонкой светлой окантовкой. Для достижения такого оригинального дизайнерского решения производители применили сложные инженерные подходы.

Инновационные технологии и процесс сборки

Специалисты поясняют, что для достижения такого впечатляющего результата было использовано специальное двухслойное защитное стекло. Нижняя часть этого стекла загибается вокруг средней рамки корпуса, полностью закрывая привычные черные области. В результате пользователь видит экран, который покрывает всю поверхность без каких-либо черных границ.

Однако это решение было непростым. Чтобы реализовать такую конструкцию, инженерам Tecno пришлось кардинально изменить процесс сборки дисплея. Кроме того, исходя из требований нового дизайна, сенсорная система и элементы интерфейса также были полностью адаптированы.

Технические возможности и планы на будущее

Технические характеристики устройства также соответствуют уровню современных флагманов. Смартфон оснащен высококачественной 6,78-дюймовой АМОЛЭД-панелью с разрешением 1,5К и поддержкой частоты обновления 144 Hz. Это обеспечивает пользователям не только превосходный внешний вид, но и плавное, качественное изображение.

На данный момент Tecno не предоставила точной информации о массовом серийном производстве этой концептуальной модели. Тем не менее представители компании заявили, что передовые технологии, полученные в процессе работы над этим уникальным проектом, найдут свое применение в будущих флагманских сериях смартфонов.

TecnoСмартфонIFA 2026ТехнологииКонцепт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиSamsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиСегодня, 20:52Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеНайденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеСегодня, 18:29Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27Сегодня, 14:50Китайский спутник Яоган-50 (02) разрушился на орбитеКитайский спутник Яоган-50 (02) разрушился на орбитеСегодня, 14:29DeepSeek отказывается от Nvidia в пользу чипов HuaweiDeepSeek отказывается от Nvidia в пользу чипов HuaweiСегодня, 12:52Tecno представила первый в мире по-настоящему безрамочный смартфонTecno представила первый в мире по-настоящему безрамочный смартфонСегодня, 12:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания