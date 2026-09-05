Tecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраном

На выставке ИФА 2026, проходящей в Берлине, Германия, было представлено уникальное устройство, привлекшее внимание технологического сообщества. Бренд Tecno презентовал новый концептуальный смартфон с полностью безрамочным дисплеем. Это устройство примечательно тем, что может задать новые стандарты дизайна в мобильной индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Согласно данным иксбт.ком, на передней панели представленного устройства практически отсутствуют черные рамки. После устранения визуальной рамки вокруг дисплея стало заметно, что центральная часть корпуса выделяется тонкой светлой окантовкой. Для достижения такого оригинального дизайнерского решения производители применили сложные инженерные подходы.

Инновационные технологии и процесс сборки

Специалисты поясняют, что для достижения такого впечатляющего результата было использовано специальное двухслойное защитное стекло. Нижняя часть этого стекла загибается вокруг средней рамки корпуса, полностью закрывая привычные черные области. В результате пользователь видит экран, который покрывает всю поверхность без каких-либо черных границ.

Однако это решение было непростым. Чтобы реализовать такую конструкцию, инженерам Tecno пришлось кардинально изменить процесс сборки дисплея. Кроме того, исходя из требований нового дизайна, сенсорная система и элементы интерфейса также были полностью адаптированы.

Технические возможности и планы на будущее

Технические характеристики устройства также соответствуют уровню современных флагманов. Смартфон оснащен высококачественной 6,78-дюймовой АМОЛЭД-панелью с разрешением 1,5К и поддержкой частоты обновления 144 Hz. Это обеспечивает пользователям не только превосходный внешний вид, но и плавное, качественное изображение.

На данный момент Tecno не предоставила точной информации о массовом серийном производстве этой концептуальной модели. Тем не менее представители компании заявили, что передовые технологии, полученные в процессе работы над этим уникальным проектом, найдут свое применение в будущих флагманских сериях смартфонов.