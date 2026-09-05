После победы над «Машъалом» со счетом 5:2 Улугбек Бакаев высказался откровенно

·3·Спорт
После победы над «Машъалом» со счетом 5:2 Улугбек Бакаев высказался откровенно

Суперлига Узбекистана: в 20-м туре джизакская «Согдиана» добилась крупной и уверенной победы над мубарекским «Машъалом» со счетом 5:2, существенно улучшив свои позиции в турнирной таблице. После этого драматичного матча, богатого на голы, главный тренер джизакцев Улугбек Бакаев принял участие в пресс-конференции. Опытный специалист откровенно высказался об опасных моментах, созданных соперником несмотря на крупный счет, самоотверженных действиях защитников и вратаря, а также о факторе эффективной реализации голевых моментов.

Быстрый гол и 20-минутное «ураганное» давление «Машъала»

Улугбек Бакаев рассказал о стратегическом значении матча и резких поворотах в первом тайме:

  • Стратегическая задача и победный настрой: «Мы знали, что сегодняшняя игра имеет стратегически важное значение. Мы настраивали ребят исключительно на победу»;

  • Агрессивная игра «Машъала»: Несмотря на забитый быстрый гол, соперник попытался перехватить инициативу: «Мы забили быстрый гол, после чего примерно в течение 20 минут “Машъал” полностью вошел в игру, действовал агрессивно и создал много опасных моментов»;

  • Угроза пропустить 3–4 гола: «Думаю, в тех эпизодах соперник вполне мог забить 3–4 гола. Но мы вовремя смогли отразить удары».

Линия обороны и надежные действия вратаря

Дисциплина хозяев в трудные минуты и хладнокровие на поле заложили фундамент победы:

  • Стойкость в защите: Тренер высоко оценил организованные действия команды в период давления соперника: «В защите ребята полностью выполнили поставленную задачу»;

  • Сейвы голкипера: Было отдельно отмечено то, что вратарь отразил мяч в нескольких опасных эпизодах и придал команде психологическое преимущество: «Вратарь тоже сыграл отлично»;

  • Признание заслуженной победы: Бакаев подчеркнул, что общий результат соответствует логике игры: «В целом мы полностью заслужили сегодняшнюю победу».

Непредсказуемость футбола и хладнокровная реализация моментов

Специалист связал причины крупного успеха с непредсказуемыми факторами:

  • Счет 5:2 невозможно было предсказать заранее: «Такую игру никогда нельзя предсказать заранее. Футбол — игра непредсказуемая»;

  • Стопроцентная реализация возможностей: «Поэтому то, что мы эффективно использовали большинство созданных моментов, значительно облегчило нашу игру как в атаке, так и в обороне», — добавил специалист;

  • Стремление джизакцев вверх: Забив 5 мячей и завоевав важные 3 очка, «Согдиана» отдалась от опасной зоны в турнирной таблице и укрепила свои позиции в преддверии финиша сезона.

А как считаете вы, победа «Согдианы» со счетом 5:2 — это результат высокого мастерства джизакцев в атаке или следствие грубых ошибок «Машъала» в обороне? Смогут ли подопечные Улугбека Бакаева сохранить свою результативность до конца сезона? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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