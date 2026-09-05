Шавкат Рахмонов раскрыл свое превосходство над Исламом Махачевым...
Вновь разгорелись обсуждения о возможном бое между Шавкатом Рахмоновым и Исламом Махачевым. Непобежденный казахстанский боец рассказал, на какой именно аспект он будет опираться в противостоянии с действующим чемпионом.
По мнению Рахмонова, одним из решающих факторов в их потенциальной встрече может стать бой в стойке в октагоне.
«Ты самый опасный соперник?»
Рахмонова спросили, считает ли он себя самым опасным соперником для Махачева в дивизионе.
Боец ответил на этот вопрос с уверенностью:
«Думаю, да».
После этого, когда его спросили, как он может победить Махачева, Рахмонов назвал свое главное преимущество.
В чем Рахмонов считает себя превосходящим?
По словам казахстанского бойца, его навыки ведения боя в «стойке» лучше, чем у Махачева.
«Мои навыки в стойке лучше, чем у Ислама», — сказал Рахмонов.
Это заявление подчеркивает одну из самых интригующих сторон возможного боя: Рахмонов делает упор именно на бой в стойке, а не на борьбу в партере, которая является одной из главных сильных сторон Махачева.
Почему это противостояние интересно?
Махачев известен своим стилем борьбы и контроля. Рахмонов же зарекомендовал себя как универсальный боец.
Говоря о возможном бое с Махачевым в 2025 году, он отмечал, что может поставить его в трудное положение в различных аспектах октагона.
Поэтому в потенциальном бою высок интерес к двум разным сценариям:
Направление боя
Ожидаемое основное противостояние
Стойка
Рахмонов постарается продемонстрировать свое преимущество
Борьба
В дело могут пойти сильные стороны Махачева
Партер
Уровень контроля и защиты приобретает решающее значение
Клинч
Универсальность обоих бойцов пройдет проверку
Откуда у Рахмонова такая уверенность?
За свою карьеру в UFC Рахмонов продемонстрировал свою универсальность в боях против соперников высокого уровня. В UFC еще на заре его карьеры особо отмечали его всесторонние бойцовские способности.
В то же время возможный бой против Махачева остается отдельным вопросом. Сам Рахмонов продолжает подчеркивать, что является одним из самых неудобных соперников для Махачева.
Главный вопрос остается открытым
Мнение Рахмонова о том, что «в стойке я лучше», — это его личная оценка. В реальном же бою это преимущество потребуется противопоставить борьбе, контролю и тактическому плану Махачева.
Именно поэтому для болельщиков остается один самый интересный вопрос:
Сможет ли Рахмонов противопоставить свое превосходство в стойке борцовскому превосходству Махачева?
Если два непобежденных бойца встретятся в октагоне, именно это противостояние может стать главной интригой потенциального поединка.
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