Шавкат Рахмонов раскрыл свое превосходство над Исламом Махачевым...

Вновь разгорелись обсуждения о возможном бое между Шавкатом Рахмоновым и Исламом Махачевым. Непобежденный казахстанский боец рассказал, на какой именно аспект он будет опираться в противостоянии с действующим чемпионом.

По мнению Рахмонова, одним из решающих факторов в их потенциальной встрече может стать бой в стойке в октагоне.

«Ты самый опасный соперник?»

Рахмонова спросили, считает ли он себя самым опасным соперником для Махачева в дивизионе.

Боец ответил на этот вопрос с уверенностью:

«Думаю, да».

После этого, когда его спросили, как он может победить Махачева, Рахмонов назвал свое главное преимущество.

В чем Рахмонов считает себя превосходящим?

По словам казахстанского бойца, его навыки ведения боя в «стойке» лучше, чем у Махачева.

«Мои навыки в стойке лучше, чем у Ислама», — сказал Рахмонов.

Это заявление подчеркивает одну из самых интригующих сторон возможного боя: Рахмонов делает упор именно на бой в стойке, а не на борьбу в партере, которая является одной из главных сильных сторон Махачева.

Почему это противостояние интересно?

Махачев известен своим стилем борьбы и контроля. Рахмонов же зарекомендовал себя как универсальный боец.

Говоря о возможном бое с Махачевым в 2025 году, он отмечал, что может поставить его в трудное положение в различных аспектах октагона.

Поэтому в потенциальном бою высок интерес к двум разным сценариям:

Направление боя Ожидаемое основное противостояние Стойка Рахмонов постарается продемонстрировать свое преимущество Борьба В дело могут пойти сильные стороны Махачева Партер Уровень контроля и защиты приобретает решающее значение Клинч Универсальность обоих бойцов пройдет проверку

Откуда у Рахмонова такая уверенность?

За свою карьеру в UFC Рахмонов продемонстрировал свою универсальность в боях против соперников высокого уровня. В UFC еще на заре его карьеры особо отмечали его всесторонние бойцовские способности.

В то же время возможный бой против Махачева остается отдельным вопросом. Сам Рахмонов продолжает подчеркивать, что является одним из самых неудобных соперников для Махачева.

Главный вопрос остается открытым

Мнение Рахмонова о том, что «в стойке я лучше», — это его личная оценка. В реальном же бою это преимущество потребуется противопоставить борьбе, контролю и тактическому плану Махачева.

Именно поэтому для болельщиков остается один самый интересный вопрос:

Сможет ли Рахмонов противопоставить свое превосходство в стойке борцовскому превосходству Махачева?

Если два непобежденных бойца встретятся в октагоне, именно это противостояние может стать главной интригой потенциального поединка.