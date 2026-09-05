Илия Топурия нарушил молчание спустя 3 месяца после поражения от Джастина Гейджи

·29·Спорт
Илия Топурия нарушил молчание спустя 3 месяца после поражения от Джастина Гейджи

Звезда UFC, бывший испанско-грузинский двойной чемпион Илия Топурия спустя почти три месяца после неожиданного поражения в объединительном бою против Джастина Гейджи в июне, наконец обратился к общественности. Встретив удар первого поражения в карьере молчанием, «Эль Матадор» опубликовал специальное видео и сделал трогательное и сильное заявление о том, как он преодолел тяжелые душевные испытания, закалке характера и своей решимости вернуть чемпионский пояс.

«Настоящий чемпион — это не тот, кто не падает, а тот, кто поднимается»

Илия Топурия оценил самую большую неудачи в своей карьере через призму глубоких философских размышлений:

  • Суть поражения: «В жизни невозможно всегда побеждать, и это нормально, ведь само по себе поражение ничего не значит. Главное — как ты проигрываешь. Кем вы хотите быть, когда вокруг сгущается тьма? Выберете ли вы остаться внизу или решите подняться?»;

  • Урок «ада»: «Я думаю, Бог хотел, чтобы я прошел через это и усвоил уроки, которым не способна научить ни одна победа. Пройдя через ад, я стал еще сильнее, чем прежде»;

  • Несокрушимый характер: «Характер формируется не тогда, когда все идет так, как вы хотите, а тогда, когда все идет не по плану. Единственная победа, которую никто не сможет у вас отнять — это ваш характер. Мы вернемся!», — пообещал бывший чемпион своим фанатам.

С вершины вниз: Победа над Оливейрой и столкновение с Гейджи

Карьера Топурии за последний год ознаменовалась беспрецедентными взлетами и драматическими падениями:

  • Отказ от веса и второй пояс: В июне прошлого года, отказавшись от абсолютного титула в полулегком весе, Илия поднялся в легкий вес, где одержал сокрушительный нокаутом над Чарльзом Оливейрой и завладел вакантным поясом в легком весе;

  • Сокрушительный удар от Гейджи: Однако в нашумевшем объединительном бою, состоявшемся в июне текущего года, он уступил опытной американской «машине для убийств» Джастину Гейджи и сошел с чемпионского пьедестала;

  • Трехмесячное молчание: Поскольку это поражение стало первым в профессиональной карьере Топурии, он полностью отгородился от прессы и социальных сетей, оставаясь вне поля зрения общественности.

Дата возвращения: Когда «Эль Матадор» выйдет в октагон?

Фанаты и эксперты с нетерпением ждут возвращения Топурии в октагон:

  • План на конец года: Тренерский штаб и близкое окружение бойца подтвердили, что Илия может снова ступить на бойцовскую арену до конца 2026 года;

  • Запах реванша в легком весе: Специалисты считают, что новое психологическое состояние Топурии послужит основой для более агрессивного и осторожного ведения боя в реванше с Гейджи или в поединках с другими топ-претендентами легкой весовой категории.

Как вы думаете, сможет ли Илия Топурия после своего первого поражения в карьере вернуть былую прыть и снова стать чемпионом UFC? Чья возьмет, если состоится бой-реванш с Джастином Гейджи? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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