Утверждается, что Роналду остался в шоке от того, что его сын потратил 9 млн долларов за неделю

·65·Мир
Утверждается, что Роналду остался в шоке от того, что его сын потратил 9 млн долларов за неделю

Появилась информация о том, что 16-летний сын португальской футбольной звезды Криштиану Роналду потратил с кредитной карты более 9 миллионов долларов за одну неделю. Об этом написало турецкое издание «Хаберлер».

Согласно информации издания, Роналду на какое-то время разрешил сыну пользоваться своей кредитной картой. Однако, увидев на банковском счете транзакцию на 1,8 миллиона долларов, футболист решил проверить расходы.

Утверждается, что в ходе проверки выяснилось: его сын всего за неделю потратил на суперкары и другие дорогие вещи в общей сложности более 9 миллионов долларов.

После этого Роналду якобы позвонил в свою команду, заблокировал кредитную карту и ограничил доступ к счетам сына.

Однако на данный момент эти данные официально не подтверждены Криштиану Роналду или его представителями.

Для информации: Криштиану Роналду-младший, как и его отец, занимается футболом и выступает в молодежной системе «Аль-Насра».

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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