Богдан Гуськов озвучил сенсационный анализ по поводу боя Рузибоева и Майкла Пейджа

·30·Спорт
Богдан Гуськов озвучил сенсационный анализ по поводу боя Рузибоева и Майкла Пейджа

Выступающий в полутяжелом весе UFC топовый узбекистанский боец Богдан Гуськов обнародовал свои наблюдения и беспристрастный анализ перед важным предстоящим боем нашего соотечественника Нурсултона Рузибоева. В то время как шансы Рузибоева, которому предстоит выйти в клетку против известного и опытного британского нокаутера Майкла Пейджа (MVP) на турнире «UFC Париж» в столице Франции, бурно обсуждаются специалистами, Гуськов раскрыл тактику победы над соперником в партере и предсказал полное превосходство нашего соотечественника.

«Удивлен, что он аутсайдер»: оценка Гуськова 70 на 30

Узбекистанский спортсмен отставил в сторону личные отношения и подошел к соотношению сил с точки зрения чистого спорта и тактики:

  • Эксперты и букмекеры ошибаются: То, что международные аналитики и букмекерские конторы выставляют Нурсултона Рузибоева аутсайдером в этом противостоянии, вызвало у Гуськова серьезное удивление;

  • Соотношение 70/30 в пользу Рузибоева: «По-моему, здесь шансы 70 на 30 именно в пользу Нурсултона. Его потенциал в борьбе и грэпплинге сформирован на очень высоком уровне», — подчеркнул Богдан;

  • Равенство в габаритах: Хотя о росте и размахе рук соперника говорят много, Гуськов отметил, что не видит никакого превосходства Пейджа в плане физических параметров.

Формула победы: Лишение дистанции и давление в партере

Богдан Гуськов озвучил конкретные тактические указания по нейтрализации сильных сторон английского бойца:

  • Дистанционная опасность Пейджа: Майкл Пейдж является одним из самых опытных мастеров дивизиона по нестандартным движениям, умелому контролю дистанции и набору очков за счет ударов;

  • Что обязан сделать Рузибоев? Нурсултон должен усилить давление с первых же секунд, не оставляя сопернику свободного пространства: «Если он сможет поймать Пейджа и быстро перевести в борьбу (партер), бой начнет развиваться исключительно по его сценарию»;

  • Ключ к исходу боя: «Чем быстрее Нурсултон начнет искать борьбу, тем быстрее он перехватит инициативу. Думаю, именно это станет главным фактором в бою».

Сила ударов и время начала парижского вечера

Было отдельно подчеркнуто, что в стойке узбекский боец ничуть не уступает своему сопернику:

  • Тайминг и нокаутирующий удар: «В плане ударов Нурсултон тоже не проигрывает Майклу — он способен бить с дальних дистанций, удары у него тяжелые и тайминг в порядке», — заявил Гуськов;

  • «Вперед, Узбекистан!»: Свое обращение наш спортсмен завершил высоким доверием к соотечественнику и патриотическим призывом;

  • Время боя: Ожидается, что это бескомпромиссное противостояние начнется в ночь на 6 сентября по узбекскому времени, после 01:00 ночи.

А как считаете вы, сможет ли Нурсултон Рузибоев сломить осторожную дистанционную игру Майкла Пейджа за счет давления в партере? Надет ли прогнозируемое Богданом Гуськовым преимущество 70 на 30 свое подтверждение в парижском октагоне? Оставляйте свои мнения в комментариях и поддержите нашего соотечественника!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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