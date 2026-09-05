Неудачное возвращение Энди Руиса: он проиграл Дамиану Книбе в Нью-Джерси

Бывший чемпион мира Энди Руис-младший впервые вышел на ринг после 2024 года. Однако бой в Нью-Джерси не завершился для него ожидаемым результатом — Руис побывал в нокдауне в седьмом раунде и в итоге уступил Дамиану Книбе единогласным решением судей.

Хотя поединок был рассчитан на 12 раундов, нокаут для выявления победителя не потребовался. Решающий вердикт был вынесен после финального гонга.

Руис по ходу боя побывал в нокдауне

В седьмом раунде поединка Руис оказался в нокдауне. Несмотря на это, мексикано-американский боксер смог восстановиться и продолжить встречу.

В остальных раундах оба боксера прошли всю дистанцию, и в итоге победитель был определен по судейским запискам.

Судьи единогласно отдали победу Книбе

По итогам подсчетов все трое судей отдали победу Дамиану Книбе:

114:113 — в пользу Книбы;

114:113 — в пользу Книбы;

117:110 — в пользу Книбы.

Таким образом, Книба одержал победу над Руисом единогласным решением судей.

Одним из ключевых поворотных моментов боя стал нокдаун в седьмом раунде.

Возвращение Энди Руиса после долгого перерыва

Этот бой стал для Энди Руиса первым с 2024 года.

Его предыдущий поединок прошел против Джаррелла Миллера, и тогда боксеры не смогли выявить победителя, зафиксировав ничью.

После этого пришлось долго ждать следующего выхода Руиса на ринг.

Что стало решающим в бою?

Показатель Результат Бой Дамиан Книба — Энди Руис Дистанция Вся дистанция Нокдаун Руис — 7-й раунд Победитель Дамиан Книба Судейский счет 114:113, 114:113, 117:110 Предыдущий бой Руиса Ничья с Джарреллом Миллером, 2024 год

Что ждет Руиса дальше?

Хотя Энди Руис и вернулся на ринг, бой в Нью-Джерси породил новые вопросы в его карьере.

Для бывшего чемпиона самым важным было не просто провести первый поединок после долгого перерыва, а показать, сможет ли он в последующих выступлениях вернуться на свой прежний уровень.

Книба же, напротив, одержал важнейшую победу над соперником с громким именем. Теперь следующие бои могут серьезно повлиять на позиции обоих боксеров в супертяжелом весе.