Неудачное возвращение Энди Руиса: он проиграл Дамиану Книбе в Нью-Джерси

·27·Спорт
Неудачное возвращение Энди Руиса: он проиграл Дамиану Книбе в Нью-Джерси

Бывший чемпион мира Энди Руис-младший впервые вышел на ринг после 2024 года. Однако бой в Нью-Джерси не завершился для него ожидаемым результатом — Руис побывал в нокдауне в седьмом раунде и в итоге уступил Дамиану Книбе единогласным решением судей.

Хотя поединок был рассчитан на 12 раундов, нокаут для выявления победителя не потребовался. Решающий вердикт был вынесен после финального гонга.

Руис по ходу боя побывал в нокдауне

В седьмом раунде поединка Руис оказался в нокдауне. Несмотря на это, мексикано-американский боксер смог восстановиться и продолжить встречу.

В остальных раундах оба боксера прошли всю дистанцию, и в итоге победитель был определен по судейским запискам.

Судьи единогласно отдали победу Книбе

По итогам подсчетов все трое судей отдали победу Дамиану Книбе:

  • 114:113 — в пользу Книбы;

  • 114:113 — в пользу Книбы;

  • 117:110 — в пользу Книбы.

Таким образом, Книба одержал победу над Руисом единогласным решением судей.

Одним из ключевых поворотных моментов боя стал нокдаун в седьмом раунде.

Возвращение Энди Руиса после долгого перерыва

Этот бой стал для Энди Руиса первым с 2024 года.

Его предыдущий поединок прошел против Джаррелла Миллера, и тогда боксеры не смогли выявить победителя, зафиксировав ничью.

После этого пришлось долго ждать следующего выхода Руиса на ринг.

Что стало решающим в бою?

Показатель

Результат

Бой

Дамиан Книба — Энди Руис

Дистанция

Вся дистанция

Нокдаун

Руис — 7-й раунд

Победитель

Дамиан Книба

Судейский счет

114:113, 114:113, 117:110

Предыдущий бой Руиса

Ничья с Джарреллом Миллером, 2024 год

Что ждет Руиса дальше?

Хотя Энди Руис и вернулся на ринг, бой в Нью-Джерси породил новые вопросы в его карьере.

Для бывшего чемпиона самым важным было не просто провести первый поединок после долгого перерыва, а показать, сможет ли он в последующих выступлениях вернуться на свой прежний уровень.

Книба же, напротив, одержал важнейшую победу над соперником с громким именем. Теперь следующие бои могут серьезно повлиять на позиции обоих боксеров в супертяжелом весе.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларовРоналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларовСегодня, 22:04Алжамейн Стерлинг обвинил UFC в нокауте Умара НурмагомедоваАлжамейн Стерлинг обвинил UFC в нокауте Умара НурмагомедоваСегодня, 21:44«Арман говорит лишнего»: Дана Уайт перед боем Сарукяна и Руффи«Арман говорит лишнего»: Дана Уайт перед боем Сарукяна и РуффиСегодня, 21:41Хамзат Чимаев высказался о громком нокауте Умара НурмагомедоваХамзат Чимаев высказался о громком нокауте Умара НурмагомедоваСегодня, 21:34Шавкат Рахмонов раскрыл свое превосходство над Исламом Махачевым...Шавкат Рахмонов раскрыл свое превосходство над Исламом Махачевым...Сегодня, 21:32Богдан Гуськов озвучил сенсационный анализ по поводу боя Рузибоева и Майкла ПейджаБогдан Гуськов озвучил сенсационный анализ по поводу боя Рузибоева и Майкла ПейджаСегодня, 21:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)