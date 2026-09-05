Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов

·9·Спорт
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов

В 2021 году секундное действие Криштиану Роналду вызвало шумиху во всём мире.

На пресс-конференции Евро-2020 футболист отодвинул в сторону две бутылки Кока-Кола, стоявсте перед ним, поднял воду и произнес «Áгуа!», что означает «вода». Тем самым он открыто продемонстрировал свое предпочтение пить воду.

После этого стоимость акций Кока-Кола упала на 1,6 процента. Рыночная капитализация компании снизилась примерно с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов долларов. В результате СМИ связали поступок Роналду с потерей рыночной стоимости Кока-Кола на 4 миллиарда долларов всего за несколько часов.

Однако эксперты подчеркнули, что объяснять это падение исключительно поступком Роналду неправильно. На цену акций влияют и другие факторы на рынке.

Тем не менее, этот случай в очередной раз показал, насколько огромным влиянием обладает Роналду. Простой жест футбоста широко обсуждался в мировых СМИ и социальных сетях.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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