9 золотых правил безопасности для девочек: Мамы обязаны внушить это своим дочерям!

·79·Для жизни
9 золотых правил безопасности для девочек: Мамы обязаны внушить это своим дочерям!

В восточном воспитании и наших национальных ценностях воспитанность, скромность и культура поведения девочки в обществе всегда считаются лицом и зеркалом семьи. В современном мире наряду с нравственностью на первый план выходит обеспечение личной неприкосновенности и безопасности девочек.

Как отмечают специалисты и опытные педагоги, привитие с юных лет правильных границ, правил защиты и восточной грации в сознание девочки станет важным фундаментом в ее дальнейшей жизни.

9 важных правил воспитания девочки

Основные рекомендации, которые рекомендуется внушить каждой родительнице своей дочери:

  • 1. Культура наклонов и движений: При наклоне за каким-либо предметом с земли брать за привычку сначала прикрывать область груди рукой или же, не наклоняясь, поднимать его, присев на согнутых коленях;

  • 2. Культура сидения: Особенно в кругу мужчин или в присутствии старших не сидеть закинув ногу на ногу, а держать ноги близко и аккуратно друг к другу;

  • 3. Правила на лестнице: Если при подъеме по лестнице сзади идет мужчина, во избежание неловких ситуаций остановиться в стороне и пропустить его;

  • 4. Личная безопасность (Лифты и лестницы): Никогда не заходить в лифт или безлюдные подъезды в одиночестве с незнакомыми мужчинами, дожидаясь безопасного момента;

  • 5. Сдержанность в смехе и голосе: Выражать эмоции в общественных местах не громким голосом и хохотом, а степенно, с мягкой улыбкой;

  • 6. Махрам и дистанция: Избегать рукопожатий и соблюдать дистанцию с не являющимися махрамом родственниками (двоюродными братьями по линии дяди, тети и т. д.);

  • 7. Физическая дистанция в общении: Всегда сохранять физическую дистанцию при необходимости вести беседу с мужчинами;

  • 8. Личные границы с родственниками: Соблюдать и требовать соблюдения личных границ в рамках приличия даже в кругу близких родственников;

  • 9. Серьезность на улице: Воздерживаться от излишних шуток и вольного поведения на улице и в общественных местах, строго соблюдая правила этики и нравственности.

Фундамент семейного счастья и грации

Эти правила — не просто ограничения, а в первую очередь надежный щит, защищающий честь, достоинство, доброе имя и высокий авторитет девочки в обществе.

Родители, сумевшие привить дочери столь прекрасные качества, воспитывают не только скромную, но и самостоятельную, культурную личность, способную обеспечить собственную безопасность в любых условиях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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