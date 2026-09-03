Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала

Актриса и блогер Зебо Раксимова в интервью изданию «Афиша» рассказала, откуда берет средства на путешествия и какие советы дает другим любителям поездок.

По ее словам, основным источником дохода для зарубежных поездок является реклама. Зебо Рахимова подчеркнула, что не получает денег напрямую за просмотры в Instagram или YouTube.

«Деньги на путешествия я зарабатываю на рекламе. Это мой главный источник дохода. Instagram или YouTube не платят за просмотры. Я просто зарабатываю на рекламе и путешествую за счет этих средств», — сказала актриса.

Блогер посоветовала тем, кто хочет путешествовать, заблаговременно откладывать часть своего дохода.

«Если не тратить заработанные деньги на всякие ненужные вещи, а копить на путешествия, то, даст Бог, поездки станут возможны. Сейчас для этого очень много возможностей. Путешествовать можно даже в рассрочку. Конечно, такими возможностями можно пользоваться, если в дальнейшем это не приведет к финансовым трудностям», — отметила Зебо Рахимова.

В ходе беседы ее также спросили, в скольких странах она уже побывала и до какой цифры планирует довести этот показатель к концу года.

Актриса сообщила, что на сегодняшний день посетила 32 страны. Она заявила, что планирует довести этот показатель до 40 к концу года.

«Пока я побывала в 32 странах. Даст Бог, до конца года намерена довести до 40. Но до 50 дотянуть, наверное, будет сложно», — добавила она.