Алжамейн Стерлинг обвинил UFC в нокауте Умара Нурмагомедова

·17·Спорт
Алжамейн Стерлинг обвинил UFC в нокауте Умара Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алжамейн Стерлинг выступил с громким заявлением по поводу сокрушительного нокаута, который дагестанская звезда Умар Нурмагомедов потерпел на прошлой неделе в бою против китайца Сон Ядонга. По словам опытного американского бойца смешанных единоборств, в столь тяжелом поражении Умара сыграл роль не только сам спортсмен, но и поспешность руководства промоушена UFC — организация за короткий срок выставила его против слишком высокоуровневых соперников.

«Уровень соперников нужно было повышать постепенно»: Открытая критика Стерлинга

Алжамейн Стерлинг в своем очередном аналитическом выпуске на ЁуТубе-канале перечислил стратегические ошибки, допущенные при управлении карьерой Умара Нурмагомедова:

  • Подтверждение первого предупреждения: «Когда Умар только пришел в UFC, я открыто говорил именно об этом. Уровень противников необходимо повышать постепенно, без спешки. Излишняя торопливость в этом спорте дорого обходится»;

  • Испытания Баутистой и Сон Ядонгом: «Умар провел очень тяжелый и конкурентный бой против Марио Баутисты, а теперь мы все видим, что произошло»;

  • Негативное влияние организации: Стерлинг раскритиковал действия руководства UFC: «Я думаю, UFC не оказала ему услугу, слишком быстро выведя его на самую вершину. Негативные последствия такой искусственной спешки мы сейчас все и наблюдаем».

Утраченный пояс в бою с Двалишвили и прерванная победная серия

Выступления Умара Нурмагомедова в последние годы были полны резких взлетов и падений:

  • Первый удар в титульном бою: Одержав 6 побед подряд в октагоне UFC, в январе прошлого года Умар провел поединок за чемпионский пояс против Мераба Двалишвили и потерпел первое поражение в карьере единогласным решением судей;

  • Важная победа над Фигередо: После этого дагестанский боец победил Марио Баутисту и бывшего чемпиона Дейвисона Фигередо, создав впечатление уверенного возвращения в чемпионскую гонку;

  • Барьер в лице Сон Ядонга: Нацелившись довести число побед до 3 и гарантировать себе следующий титульный бой, Умар столкнулся с неожиданным и точным ударом китайского нокаутера Сон Ядонга и записал в свой пассив первый нокаут в карьере.

На ваш взгляд, насколько обоснована критика Алжамейна Стерлинга в адрес промоушена UFC — действительно ли Умар стал жертвой неправильно выбранного календаря и высокого давления, или проблема заключается в его тактике пропуска ударов? Сможет ли Нурмагомедов снова подняться на чемпионский уровень после этого тяжелого нокаута? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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