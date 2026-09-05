«Арман говорит лишнего»: Дана Уайт перед боем Сарукяна и Руффи

Президент UFC Дана Уайт открыто опроверг заявление одного из лидеров рейтинга легкого веса Армана Сарукяна о том, что его бой против бразильца Маурисио Руффи имеет статус «официального претендента на чемпионский пояс». В интервью изданию Спортс Кентрал глава организации резко заявил, что российский боец торопится, а промоушен не раздает никому гарантированных обещаний до завершения поединка.

«Пока бой не закончился, я ничего не подтверждаю»: реакция Даны Уайта

Глава UFC холодно отреагировал на заявления бойцов, направленные на оказание давления через СМИ:

Резкое опровержение слов Сарукяна: «Я абсолютно не люблю говорить о таких вещах до окончания боя. Арман говорит многое от себя», — дал понять Уайт, что слова Сарукяна являются личной интерпретацией, а не официальной позицией;

Принцип принятия решений по результату: Руководитель организации подчеркнул, что планы зависят исключительно от событий внутри клетки: «Давайте сначала посмотрим, чем завершится этот бой»;

Тонкая политика промоушена: Очевидно, что UFC не хочет заранее гарантированными титульными боями вызывать недовольство других претендентов в дивизионе.

Противоречивые заявления: Арман и Руффи ждут пояс

Оба спортсмена расценивают предстоящую схватку как последний билет к чемпионству:

Слова Сарукяна о «гарантии»: Ранее Арман заявлял, что принял предложение о бою с Руффи только с одним условием — по его словам, от руководства была получена обещание, что в случае победы в этом противостоянии следующий бой пройдет напрямую за чемпионский пояс;

Высокая уверенность Маурисио Руффи: Яркий и опасный бразильский боец также выразил 100-процентную уверенность в том, что если он одолеет Сарукяна, то следующий поединок будет за чемпионский титул;

Недопонимание вокруг статуса: Личные заявления спортсменов вошли в противоречие с позицией Даны Уайта, удвоив интригу вокруг этого противостояния.

UFC 331: 5-раундовое противостояние в Лос-Анджелесе

Это крупное противостояние в легком весе также имеет особый статус по своему формату и дате:

Сроки и место: Бой между Арманом Сарукяном и Маурисио Руффи пройдет 19 сентября на номерном турнире «UFC 331» в Лос-Анджелесе, США;

5-раундовое испытание: Несмотря на то, что поединок будет вторым по значимости событием турнира (ко-маин евент), он организуется в полном пятираундовом формате — это подтверждает, что организация относится к данной схватке с серьезностью, фактически равной чемпионскому бою;

Ситуация в дивизионе: Сторона, одержавшая яркую победу в этом бою, при любых обстоятельствах неизбежно станет главным претендентом на чемпионский поединок.

Как вы думаете, почему Дана Уайт избегает открытого подтверждения слов Армана Сарукяна о титульном бою? Кто победит в 5-раундовом поединке 19 сентября — опытный Сарукян или обладающий неожиданными ударами бразилец Руффи? Оставляйте свои мнения в комментариях!