«Сухой» матч с Ҳусановым: «Сити» обыграл «Ковентри Сити» на своем поле

·70·Спорт
«Сухой» матч с Ҳусановым: «Сити» обыграл «Ковентри Сити» на своем поле

В 3-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» принял на своем поле клуб «Ковентри Сити» и добился важной и сложной победы со счетом 1:0. В матче на стадионе «Этихад», за которым следили миллионы узбекистанских болельщиков, наш соотечественник Абдуқодир Ҳусанов вышел в основном составе «горожан» и надежно отыграл в центре обороны. Единственный гол, решивший судьбу встречи, на счету главного бомбардира команды Эрлинга Холанда.

Победный гол от Холанда: решающий удар на 26-й минуте

«Манчестер Сити» с первых минут матча завладел инициативой и стремился взломать оборону соперника:

  • Передача Семеньо и мастерство Холанда: На 26-й минуте матча быстрая атака хозяев завершилась голом — Эрлинг Холанд замкнул точную передачу Антуана Семеньо в штрафную площадь, открыв счет (1:0);

  • Неиспользованные моменты: Во втором тайме «горожане» также создали несколько опасных ситуаций у ворот соперника, однако точности для увеличения счета не хватило;

  • Сложная концовка и контроль: Несмотря на опасные контратаки «Ковентри Сити» в конце матча, хозяевам удалось удержать победный счет 1:0 на табло до финального свистка.

Ҳусанов в защитном бастионе: бок о бок с Доннаруммой и Диашем

Участие защитника сборной Узбекистана Абдукодира Ҳусанова в сегодняшнем матче заслуживает отдельного признания:

  • Надежный щит со звездами мирового масштаба: Абдуқодир Ҳусанов вместе с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, центральными защитниками Рубеном Диашем, Марком Гехи и крайним защитником Йошко Гвардиолом успешно боролся против нападающих соперника (Авонийи, Мейсон-Кларк);

  • «Сухой» матч: Благодаря слаженным действиям линии обороны «Манчестер Сити» полностью сохранил свои ворота в неприкосновенности;

  • Тактические замены в составе: По ходу встречи Пеп Гвардиола выпустил на поле Фила Фодена вместо Раяна Шерки, а также Буадди и Макаду для поддержания темпа игры.

Турнирная таблица: 3 победы в 3 турах и 100-процентное лидерство

Эта победа еще больше укрепила позиции «Манчестер Сити» в начале сезона:

  • 1-е место с 9 очками: «Горожане» выиграли все три начальных матча нового сезона и с 9 очками занимают самую верхнюю строчку таблицы АПЛ;

  • «Ковентри» в зоне без очков: Гости же по итогам первых трех туров пока не набрали ни одного очка и остаются на нижних позициях.

Как вы думаете, сможет ли сегодняшняя игра Абдукодира Ҳусанова на «Этихаде» сделать его постоянным и основным звеном обороны «Манчестер Сити»? На сколько баллов по 10-балльной системе вы оцениваете сегодняшние действия нашего защитника? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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