Моторола готовится к выпуску складного смартфона в широком формате

·4·Технологии
Моторола готовится к выпуску складного смартфона в широком формате

Компания Моторола, не отставая от новых тенденций на мобильном рынке, планирует расширить линейку своих складных устройств. Согласно данным, опубликованным изданием Android Хеадлинес, бренд решил отказаться от традиционного узкого формата и начал работу над новым типом складного смартфона с более широким корпусом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Пока в сети опубликованы не готовые изображения устройства, а лишь предварительные эскизы, относящиеся к различным моделям. Тем не менее, среди этих чертежей присутствует загадочное новое устройство, которое Моторола, как ожидается, представит в ближайшие месяцы. Компания намерена официально продемонстрировать этот гаджет в скором времени.

Совершенно новые дизайнерские решения

Как сообщает издание, в дизайне будущего смартфона предусмотрено несколько важных изменений. В частности, производители уделяют особое внимание созданию абсолютно гладкого дисплея без видимых следов сгиба, решая проблему, на которую часто жалуются пользователи.

Также ожидается использование специального защитного 3Д-стекла для обеспечения прочности устройства. А для того, чтобы сделать процесс открытия и закрытия корпуса смартфона более удобным, инженеры разработали специальную конструкцию рамки.

Блок камеры и конкурентная среда

Одним из ключевых аспектов, привлекших внимание на эскизах, стал модуль камеры, расположенный горизонтально на задней панели. Примечательно, что подобный дизайн, как предполагается, будет и у ожидаемых в ближайшем будущем моделей iPhone Ultra.

Однако возможности устройства Моторола могут оказаться шире. По предварительным данным, не исключено, что новая модель будет оснащена тремя основными камерами. Для сравнения, в конкурирующих устройствах, таких как новые iPhone и Фолд8, ожидается установка обычно двух камер.

В то же время эксперты не исключают, что элемент, который сейчас визуально принимается за модуль камеры, может выполнять другую функцию или скрывать принципиально иную технологию. Пока Моторола хранит официальные подробности этого проекта в секрете.

MotorolaСкладной смартфонAndroid HeadlinesТехнологииГаджеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Tecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраномTecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраномСегодня, 21:26Samsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиSamsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиСегодня, 20:52Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеНайденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеСегодня, 18:29Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27Сегодня, 14:50Китайский спутник Яоган-50 (02) разрушился на орбитеКитайский спутник Яоган-50 (02) разрушился на орбитеСегодня, 14:29DeepSeek отказывается от Nvidia в пользу чипов HuaweiDeepSeek отказывается от Nvidia в пользу чипов HuaweiСегодня, 12:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания