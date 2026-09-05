Моторола готовится к выпуску складного смартфона в широком формате
Компания Моторола, не отставая от новых тенденций на мобильном рынке, планирует расширить линейку своих складных устройств. Согласно данным, опубликованным изданием Android Хеадлинес, бренд решил отказаться от традиционного узкого формата и начал работу над новым типом складного смартфона с более широким корпусом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Пока в сети опубликованы не готовые изображения устройства, а лишь предварительные эскизы, относящиеся к различным моделям. Тем не менее, среди этих чертежей присутствует загадочное новое устройство, которое Моторола, как ожидается, представит в ближайшие месяцы. Компания намерена официально продемонстрировать этот гаджет в скором времени.
Совершенно новые дизайнерские решенияКак сообщает издание, в дизайне будущего смартфона предусмотрено несколько важных изменений. В частности, производители уделяют особое внимание созданию абсолютно гладкого дисплея без видимых следов сгиба, решая проблему, на которую часто жалуются пользователи.
Также ожидается использование специального защитного 3Д-стекла для обеспечения прочности устройства. А для того, чтобы сделать процесс открытия и закрытия корпуса смартфона более удобным, инженеры разработали специальную конструкцию рамки.
Блок камеры и конкурентная средаОдним из ключевых аспектов, привлекших внимание на эскизах, стал модуль камеры, расположенный горизонтально на задней панели. Примечательно, что подобный дизайн, как предполагается, будет и у ожидаемых в ближайшем будущем моделей iPhone Ultra.
Однако возможности устройства Моторола могут оказаться шире. По предварительным данным, не исключено, что новая модель будет оснащена тремя основными камерами. Для сравнения, в конкурирующих устройствах, таких как новые iPhone и Фолд8, ожидается установка обычно двух камер.
В то же время эксперты не исключают, что элемент, который сейчас визуально принимается за модуль камеры, может выполнять другую функцию или скрывать принципиально иную технологию. Пока Моторола хранит официальные подробности этого проекта в секрете.
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