Как просмотр коротких видео влияет на работу мозга?

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Как просмотр коротких видео влияет на работу мозга?

Длительный просмотр коротких видео на таких платформах, как Instagram Рилс, YouTube Шортс и TikTok, может негативно сказаться на способности человека концентрировать внимание.

Ученые установили связь между частым просмотром коротких видео и трудностями с концентрацией внимания.

Причина в том, что мозг вынужден постоянно адаптироваться к просмотру множества резко отличающихся друг от друга видео за короткий промежуток времени. В результате привычка к быстрой смене информации может затруднить фокусировку на одном занятии в течение длительного времени.

У некоторых людей такая привычка может вызывать трудности при чтении длинных текстов, подготовке к занятиям или выполнении рутинных задач.

Кроме того, непрерывный просмотр коротких видео, особенно перед сном, может привести к задержке отхода ко сну и нарушению режима отдыха.

Специалисты рекомендуют контролировать время использования телефона, делать перерывы между видео и ограничивать использование социальных сетей перед сном, чтобы предотвратить подобные проблемы.

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Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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