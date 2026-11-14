В Венгрии зафиксирована сильнейшая за 125 лет засуха: эксперты обеспокоены

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В Венгрии зафиксирована сильнейшая за 125 лет засуха: эксперты обеспокоены
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Венгрии в первые 10 месяцев текущего года зафиксирована самая сильная засуха, не наблюдавшаяся с 1860-х годов.
  • По данным метеоролога Оливера Сентеша, в стране потеряна влага, эквивалентная объему семи озер Балатон.
  • В некоторых районах дефицит осадков достигает 400 миллиметров.

Согласно данным Венгерской метеорологической службы ХунгароМет, за первые 10 месяцев текущего года в стране была зафиксирована сильнейшая и беспрецедентная за последние 125 лет засуха. Подобные резкие природные процессы вызывают серьезную обеспокоенность во всей Центральной и Южной Европе.

Засуха, какой не видели с 1901 года

Метеоролог и эксперт по климату Оливер Сентеш отмечает, что, согласно изученным историческим данным, в последний раз Венгрия сталкивалась с таким дефицитом осадков в 1860-х годах. Основной причиной этого называют часто повторяющиеся антициклоны, которые препятствуют образованию облаков.

«В целом, за необходимый период по всей стране наблюдался дефицит осадков в 250–300 миллиметров. А в высокогорных районах, таких как Матра, дефицит достигает даже 400 миллиметров», — говорит эксперт.

Показатели засухи

Детали

Основной источник

ХунгароМет (Венгерская метеорологическая служба)

Исторический период

Самый низкий показатель с 1901 года (фактически не наблюдалось с 1860-х годов)

Масштаб дефицита воды

Потеря влаги эквивалентна объему семи озер Балатон

Финансовые меры

На сохранение водных ресурсов направляется 600 млн евро

Потеря воды объемом в семь озер Балатон

Поскольку эта негативная тенденция продолжается уже несколько лет, дефицит воды в почве достиг катастрофического уровня. По расчетам, объем потерянной влаги равен объему семи озер Балатон. Специалисты напоминают, что эта проблема не ограничивается только Венгрией, а охватывает всю Южную и Центральную Европу.

Национальный план действий

Сильная засуха, охватившая Европу в текущем году, привела к огромным финансовым потерям и трагедиям. В целях предотвращения подобных проблем соответствующие министерства Венгрии представили 600-страничный план действий по сохранению водных ресурсов. Согласно ему, в ближайшие годы на улучшение управления водными ресурсами и инфраструктуры планируется выделить более 600 миллионов евро.

Как вы считаете, какие срочные меры должно предпринять человечество для предотвращения глобального потепления и сильной засухи? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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