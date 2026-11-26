Во время еды у человека может внезапно что-то застрять в горле. В такой момент многие спешат сразу дать запить водой или начать хлопать по спине. Однако некоторые из этих действий могут лишь усугубить ситуацию.

Итак, что нужно делать, если в дыхательные пути попала пища или другой предмет, и чего делать категорически нельзя?

Почему нельзя давать воду?

Если инородное тело перекрыло дыхательные пути, вода его не вытолкнет. Напротив, если человек испытывает трудности с глотанием, вода может попасть в дыхательные пути, увеличивая риск удушья.

В такой ситуации главная цель — не протолкнуть застрявший предмет водой или другой пищей, а освободить дыхательные пути.

Что делать, если в дыхательные пути попал предмет?

Прежде всего, необходимо оценить серьезность ситуации.

- Если человек может кашлять и говорить, побуждайте его продолжать кашлять. Сильный кашель может помочь самостоятельно извлечь инородное тело;

- Если человек не может говорить, дышать или кашлять, это признак серьезного удушья. Немедленно попросите вызвать скорую помощь;

- Взрослому человеку или ребенку старше 1 года нужно сначала нанести 5 резких ударов основанием ладони между лопаток;

- Если это не помогло, применяется давление на область живота (метод Геймлиха). Для этого нужно встать позади человека, поместить кулак чуть выше пупка, но ниже грудины, и сделать резкое движение внутрь и вверх;

- Чередуйте 5 ударов по спине и 5 надавливаний на живот до тех пор, пока дыхательные пути не освободятся.

Что делать, если предмет попал в дыхательные пути младенца?

Метод помощи младенцам до года отличается. В такой ситуации:

- Положите младенца животом на свое предплечье, удерживая голову ниже уровня туловища;

- Нанесите 5 ударов основанием ладони между лопаток;

- Если результата нет, осторожно переверните младенца на спину и сделайте 5 надавливаний двумя пальцами на середину грудной клетки;

- Чередуйте эти действия до тех пор, пока дыхательные пути не освободятся.

Важно: Младенцам до года нельзя применять давление на область живота (метод Геймлиха).

Каких ошибок следует избегать?

В такой ситуации необходимо воздержаться от следующих действий:

- Не пытайтесь давать воду или другие напитки;

- Не пытайтесь протолкнуть застрявший предмет хлебом, едой или другими продуктами;

- Не пытайтесь вслепую лезть пальцами в рот. Это может протолкнуть инородное тело еще глубже;

- Если человек может сильно кашлять, не спешите хлопать его по спине или давить на живот.

Если человек потерял сознание и не дышит нормально, необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и следовать инструкциям скорой помощи. Даже после извлечения инородного тела необходимо пройти медицинское обследование, особенно если применялось давление на область живота или груди.

Попадание предмета в дыхательные пути — это не просто неприятность, а опасная для жизни ситуация. В такие моменты, не поддаваясь панике, правильное оказание первой помощи может спасти человеку жизнь.