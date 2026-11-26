Если в дыхательные пути попал инородный предмет, давать воду нельзя. Что делать в такой ситуации?
Во время еды у человека может внезапно что-то застрять в горле. В такой момент многие спешат сразу дать запить водой или начать хлопать по спине. Однако некоторые из этих действий могут лишь усугубить ситуацию.
Итак, что нужно делать, если в дыхательные пути попала пища или другой предмет, и чего делать категорически нельзя?
Почему нельзя давать воду?
Если инородное тело перекрыло дыхательные пути, вода его не вытолкнет. Напротив, если человек испытывает трудности с глотанием, вода может попасть в дыхательные пути, увеличивая риск удушья.
В такой ситуации главная цель — не протолкнуть застрявший предмет водой или другой пищей, а освободить дыхательные пути.
Что делать, если в дыхательные пути попал предмет?
Прежде всего, необходимо оценить серьезность ситуации.
- Если человек может кашлять и говорить, побуждайте его продолжать кашлять. Сильный кашель может помочь самостоятельно извлечь инородное тело;
- Если человек не может говорить, дышать или кашлять, это признак серьезного удушья. Немедленно попросите вызвать скорую помощь;
- Взрослому человеку или ребенку старше 1 года нужно сначала нанести 5 резких ударов основанием ладони между лопаток;
- Если это не помогло, применяется давление на область живота (метод Геймлиха). Для этого нужно встать позади человека, поместить кулак чуть выше пупка, но ниже грудины, и сделать резкое движение внутрь и вверх;
- Чередуйте 5 ударов по спине и 5 надавливаний на живот до тех пор, пока дыхательные пути не освободятся.
Что делать, если предмет попал в дыхательные пути младенца?
Метод помощи младенцам до года отличается. В такой ситуации:
- Положите младенца животом на свое предплечье, удерживая голову ниже уровня туловища;
- Нанесите 5 ударов основанием ладони между лопаток;
- Если результата нет, осторожно переверните младенца на спину и сделайте 5 надавливаний двумя пальцами на середину грудной клетки;
- Чередуйте эти действия до тех пор, пока дыхательные пути не освободятся.
Важно: Младенцам до года нельзя применять давление на область живота (метод Геймлиха).
Каких ошибок следует избегать?
В такой ситуации необходимо воздержаться от следующих действий:
- Не пытайтесь давать воду или другие напитки;
- Не пытайтесь протолкнуть застрявший предмет хлебом, едой или другими продуктами;
- Не пытайтесь вслепую лезть пальцами в рот. Это может протолкнуть инородное тело еще глубже;
- Если человек может сильно кашлять, не спешите хлопать его по спине или давить на живот.
Если человек потерял сознание и не дышит нормально, необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и следовать инструкциям скорой помощи. Даже после извлечения инородного тела необходимо пройти медицинское обследование, особенно если применялось давление на область живота или груди.
Попадание предмета в дыхательные пути — это не просто неприятность, а опасная для жизни ситуация. В такие моменты, не поддаваясь панике, правильное оказание первой помощи может спасти человеку жизнь.
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