Парламент Израиля отклонил законопроект об ограничении громкости азана
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- Парламент Израиля большинством голосов отклонил законопроект, направленный на ограничение громкого призыва к молитве (азана) через громкоговорители в мечетях.
- Обсуждение инициативы, выдвинутой партией «Оцма Иехудит», сопровождалось острым конфликтом между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гиром и депутатами арабского происхождения.
- Против законопроекта проголосовали 63 депутата, в то время как 45 членов парламента поддержали его.
Парламент Израиля (Кнессет) большинством голосов отклонил законопроект, направленный на ограничение громкого призыва к молитве (азана) через громкоговорители в мечетях. Обсуждение этой инициативы сопровождалось острой перепалкой с участием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, в результате чего министр был удален из зала заседаний.
Что предусматривал законопроект?
В документе, выдвинутом депутатами ультраправой партии «Оцма Иехудит» («Еврейская сила»), были установлены жесткие требования и меры наказания в отношении мечетей:
Обязательное разрешение: Мечети должны были в обязательном порядке получать специальное разрешение на использование громкоговорителей и динамиков.
Полномочия полиции и штрафы: В случае выявления нарушений полиции предоставлялось право отключать громкоговорители, конфисковать оборудование, а также налагать штраф в размере до 50 тысяч шекелей (примерно 15,8 тысячи долларов США).
Словесная перепалка в Кнессете и удаление министра из зала
Во время дебатов перед голосованием произошел острый конфликт между Итамаром Бен-Гвиром и депутатами арабского происхождения. Министр обвинил арабских депутатов в поддержке терроризма и потребовал, чтобы они вместе со своими семьями покинули страну.
Когда заместитель спикера Кнессета Эйтан Гинзбург попытался навести порядок в зале, Бен-Гвир оскорбил его, назвав «идиотом» (идиот). В ответ Гинзбург отдал распоряжение удалить министра из зала заседаний. Покидая зал, Бен-Гвир призвал других членов правительства последовать его примеру.
Результаты голосования и политические реакции
Показатели
Детали и результаты
Автор проекта
Ультраправая партия «Оцма Иехудит» (Итамар Бен-Гвир)
Голоса против
63 депутата (оппозиция и арабские партии)
Голоса за
45 депутатов
Воздержались / не участвовали
Большинство депутатов ультраортодоксальных (харедим) партий не участвовали в голосовании
Итоговое решение
Законопроект отклонен
В ходе обсуждений Бен-Гвир назвал эту инициативу борьбой с «акустическим терроризмом», в то время как оппозиционные депутаты расценили ее как открытое посягательство на религиозные свободы мусульманского меньшинства.
Как вы считаете, насколько важным шагом для сохранения религиозных свобод и внутренней стабильности в стране стало отклонение парламентом Израиля этого спорного законопроекта?
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