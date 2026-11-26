Парламент Израиля (Кнессет) большинством голосов отклонил законопроект, направленный на ограничение громкого призыва к молитве (азана) через громкоговорители в мечетях. Обсуждение этой инициативы сопровождалось острой перепалкой с участием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, в результате чего министр был удален из зала заседаний.

Что предусматривал законопроект?

В документе, выдвинутом депутатами ультраправой партии «Оцма Иехудит» («Еврейская сила»), были установлены жесткие требования и меры наказания в отношении мечетей:

Обязательное разрешение: Мечети должны были в обязательном порядке получать специальное разрешение на использование громкоговорителей и динамиков.

Полномочия полиции и штрафы: В случае выявления нарушений полиции предоставлялось право отключать громкоговорители, конфисковать оборудование, а также налагать штраф в размере до 50 тысяч шекелей (примерно 15,8 тысячи долларов США).

Словесная перепалка в Кнессете и удаление министра из зала