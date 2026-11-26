Бывший главный тренер «Барселоны» и «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможности возвращения к тренерской деятельности. 55-летний испанский специалист в интервью телеканалу Ромарио ТВ отметил, что доволен нынешней паузой и не может точно сказать, когда вернется на зеленый газон.

«Позади столько лет и матчей»

По словам Гвардиолы, он может вернуться к тренерству только тогда, когда почувствует внутренний порыв и поймет, что пришло подходящее время — и только при наличии достойного предложения:

«Я не знаю, сколько продлится моя пауза, но сейчас я чувствую себя очень хорошо. Думаю, если я когда-нибудь вернусь к тренерской работе, то сделаю это только тогда, когда сам почувствую, что пришло время. Конечно, если кто-то захочет меня пригласить. В противном случае в этом нет ничего страшного. Ведь позади столько лет и матчей», — сказал Хосеп Гвардиола.

Основные сведения о тренере

Показатели Детали Специалист Хосеп Гвардиола (55 лет) Последнее место работы «Манчестер Сити» (покинул по окончании прошлого сезона после 10 лет работы) Предыдущие клубы «Барселона», «Бавария» Текущее положение Творческий отпуск в тренерской карьере Условие возвращения Только когда почувствует готовность и поступит достойное предложение

Напомним, что Хосеп Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона после 10 лет плодотворного руководства.

Как вы считаете, какой гранд-клуб или национальную сборную должен возглавить Хосеп Гвардиола после паузы?

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