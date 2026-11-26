Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возобновлении тренерской карьеры
Бывший главный тренер «Барселоны» и «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможности возвращения к тренерской деятельности. 55-летний испанский специалист в интервью телеканалу Ромарио ТВ отметил, что доволен нынешней паузой и не может точно сказать, когда вернется на зеленый газон.
«Позади столько лет и матчей»
По словам Гвардиолы, он может вернуться к тренерству только тогда, когда почувствует внутренний порыв и поймет, что пришло подходящее время — и только при наличии достойного предложения:
«Я не знаю, сколько продлится моя пауза, но сейчас я чувствую себя очень хорошо. Думаю, если я когда-нибудь вернусь к тренерской работе, то сделаю это только тогда, когда сам почувствую, что пришло время. Конечно, если кто-то захочет меня пригласить.
В противном случае в этом нет ничего страшного. Ведь позади столько лет и матчей», — сказал Хосеп Гвардиола.
Основные сведения о тренере
Показатели
Детали
Специалист
Хосеп Гвардиола (55 лет)
Последнее место работы
«Манчестер Сити» (покинул по окончании прошлого сезона после 10 лет работы)
Предыдущие клубы
«Барселона», «Бавария»
Текущее положение
Творческий отпуск в тренерской карьере
Условие возвращения
Только когда почувствует готовность и поступит достойное предложение
Напомним, что Хосеп Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона после 10 лет плодотворного руководства.
Как вы считаете, какой гранд-клуб или национальную сборную должен возглавить Хосеп Гвардиола после паузы?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным интервью с поклонниками мирового футбола!
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