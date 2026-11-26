В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с итальянским «Наполи» со счетом 2:2. После этого результата количество побед «горожан» в последних 5 матчах во всех турнирах составляет всего одну.

Внутренние конфликты в раздевалке и утрата единства эпохи Гвардиолы

Как сообщает издание Те Тучлине, атмосфера внутри команды резко ухудшилась на фоне новостей о финансовых нарушениях вокруг клуба. Источник утверждает, что в раздевалке возникли серьезные разногласия:

Утрата единства: Между футболистами больше нет той сплоченности и взаимного доверия, которые были в период правления Хосепа Гвардиолы.

Настроения об уходе: Некоторые ведущие игроки, осознавая, что в ближайшем будущем клуб может столкнуться с серьезными санкциями и проблемами, начали задумываться об уходе из команды.

Текущее положение «Манчестер Сити» в сезоне и основные показатели

Показатели Детали и статистика Результат 5-го тура ЛЧ «Манчестер Сити» 2:2 «Наполи» Статистика последних 5 игр Всего 1 победа во всех турнирах Текущее место в АПЛ 3-е место (22 очка после 11 туров) Отставание от лидера 6 очков от занимающего первое место «Арсенала» Основная внутренняя проблема Разногласия в раздевалке из-за угрозы финансовых нарушений

Как вы считаете, является ли этот кризис в «Манчестер Сити» лишь временным спадом, или финансовые скандалы приведут к завершению целой эпохи клуба?

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