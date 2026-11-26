Бывшие сотрудники xAI запустили ИИ-стартап, помогающий предсказывать будущее
Трое бывших соучредителей компании Илона Маска xAI основали стартап Эпочал для разработки технологии искусственного интеллекта, способной помогать в прогнозировании будущих событий. Первый продукт компании позволит ИИ-агентам составлять прогнозы, используя архивные данные интернета за прошлые периоды. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Разработанная Эпочал система под названием Тиме Портал позволяет искусственному интеллекту воссоздавать облик интернета на конкретную дату. Иными словами, ИИ-агенты могут выбрать любой день в прошлом и просматривать веб-сайты и данные, существовавшие именно в то время. При этом информация о событиях, произошедших позже, от них скрывается.
Компания назвала эту технологию «порталом времени». Ее основная цель — обучить искусственный интеллект анализировать события прошлого и прогнозировать последующие результаты на основе данных, доступных на тот момент. Например, ИИ-агенту могут быть предоставлены данные об экономической или политической ситуации на определенную дату с просьбой спрогнозировать, что произойдет дальше.
По мнению представителей Эпочал, современные модели искусственного интеллекта обучаются на данных из интернета, однако они часто уже «знают» исход прошлых событий. Тиме Портал же нацелен на обучение ИИ-агентов принятию решений и составлению прогнозов в условиях, когда результат события еще неизвестен.
Новый стартап основали Годун Чжан, Цзыхан Дай и Мануэль Кройсс. Они были одними из соучредителей компании xAI и покинули ее в феврале 2026 года после слияния компании со SpaceX.
К команде Эпочал также присоединились бывшие специалисты, работавшие в компаниях xAI, OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.
Согласно источникам Bloomberg, один из основателей, Годун Чжан, инвестирует в проект 100 миллионов долларов собственных средств. Однако представитель компании отказался комментировать информацию о финансировании.
На данный момент Эпочал еще не представила готовую ИИ-модель, способную предсказывать будущее точнее человека. Первый продукт компании предназначен для развития и тестирования прогностических способностей искусственного интеллекта.
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