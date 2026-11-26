Трое бывших соучредителей компании Илона Маска xAI основали стартап Эпочал для разработки технологии искусственного интеллекта, способной помогать в прогнозировании будущих событий. Первый продукт компании позволит ИИ-агентам составлять прогнозы, используя архивные данные интернета за прошлые периоды. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Разработанная Эпочал система под названием Тиме Портал позволяет искусственному интеллекту воссоздавать облик интернета на конкретную дату. Иными словами, ИИ-агенты могут выбрать любой день в прошлом и просматривать веб-сайты и данные, существовавшие именно в то время. При этом информация о событиях, произошедших позже, от них скрывается.

Компания назвала эту технологию «порталом времени». Ее основная цель — обучить искусственный интеллект анализировать события прошлого и прогнозировать последующие результаты на основе данных, доступных на тот момент. Например, ИИ-агенту могут быть предоставлены данные об экономической или политической ситуации на определенную дату с просьбой спрогнозировать, что произойдет дальше.