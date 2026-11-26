Действующий чемпион по шахматам, узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов уверенно начал первый тур престижного соревнования. Наш соотечественник, играя белыми фигурами против местного гроссмейстера Шрейаса Ройала, одержал победу над соперником со счетом 1:0.

Английское начало и победа на 43-м ходу

Встреча началась с английского дебюта и, пройдя в напряженной борьбе, завершилась победой узбекского шахматиста на 43-м ходу.

В первом туре также одержал победу Энди Вудворд, а в остальных трех партиях была зафиксирована ничья. Таким образом, после 1-го тура Нодирбек Абдусатторов и Энди Вудворд, набрав по 1 очку, делят лидерство в турнирной таблице.

Формат турнира и соперник во 2-м туре

Показатели Детали Формат соревнования Группа «Мастерс» — 10 гроссмейстеров, круговая система, 9 туров Результат 1-го тура Нодирбек Абдусатторов 1:0 Шрейас Ройал (победа на 43-м ходу) Турнирная таблица Нодирбек Абдусатторов и Энди Вудворд (по 1 очку — 1-2-е места) Соперник во 2-м туре Майкл Адамс (Абдусатторов играет черными фигурами) Время встречи Сегодня, в 21:00 по ташкентскому времени

Во втором туре, который состоится сегодня, Нодирбек Абдусатторов черными фигурами сразится с опытным английским гроссмейстером Майклом Адамсом.

Как вы считаете, сможет ли Нодирбек Абдусатторов в игре 2-го тура, которая начнется сегодня в 21:00, победить черными фигурами опытного Майкла Адамса и стать единоличным лидером?

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