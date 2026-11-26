Нодирбек Абдусатторов начал престижный турнир с победы: повержен Шрейас Ройал
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- Узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов одержал победу над местным гроссмейстером Шрейасом Роялом со счетом 1:0 в первом туре престижного шахматного турнира.
- Партия, начатая английским дебютом, завершилась победой нашего соотечественника на 43-м ходу.
- После первого тура Нодирбек Абдусатторов и Энди Вудворд делят лидерство в турнирной таблице, набрав по 1 очку.
- Во втором туре Абдусатторов сыграет черными фигурами против Майкла Адамса.
Действующий чемпион по шахматам, узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов уверенно начал первый тур престижного соревнования. Наш соотечественник, играя белыми фигурами против местного гроссмейстера Шрейаса Ройала, одержал победу над соперником со счетом 1:0.
Английское начало и победа на 43-м ходу
Встреча началась с английского дебюта и, пройдя в напряженной борьбе, завершилась победой узбекского шахматиста на 43-м ходу.
В первом туре также одержал победу Энди Вудворд, а в остальных трех партиях была зафиксирована ничья. Таким образом, после 1-го тура Нодирбек Абдусатторов и Энди Вудворд, набрав по 1 очку, делят лидерство в турнирной таблице.
Формат турнира и соперник во 2-м туре
Показатели
Детали
Формат соревнования
Группа «Мастерс» — 10 гроссмейстеров, круговая система, 9 туров
Результат 1-го тура
Нодирбек Абдусатторов 1:0 Шрейас Ройал (победа на 43-м ходу)
Турнирная таблица
Нодирбек Абдусатторов и Энди Вудворд (по 1 очку — 1-2-е места)
Соперник во 2-м туре
Майкл Адамс (Абдусатторов играет черными фигурами)
Время встречи
Сегодня, в 21:00 по ташкентскому времени
Во втором туре, который состоится сегодня, Нодирбек Абдусатторов черными фигурами сразится с опытным английским гроссмейстером Майклом Адамсом.
Как вы считаете, сможет ли Нодирбек Абдусатторов в игре 2-го тура, которая начнется сегодня в 21:00, победить черными фигурами опытного Майкла Адамса и стать единоличным лидером?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью об этом ярком старте гордости узбекских шахмат с близкими!
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