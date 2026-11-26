Почему седеют волосы? Причины появления седины в молодом возрасте
Многие, глядя в зеркало, замечают седые пряди, несмотря на молодой возраст. Кто-то связывает это со стрессом, другие считают причиной нехватку витаминов или наследственность. Так почему же на самом деле седеют волосы и можно ли обратить этот процесс вспять?
В чем основная причина поседения волос?
Цвет волос определяет пигмент под названием меланин. Клетки, вырабатывающие пигмент в волосяных фолликулах, производят меланин. С возрастом активность этих клеток снижается, и пигмент, придающий волосам цвет, уменьшается. В результате новые растущие волосы становятся белыми или серыми.
Этот процесс обычно начинает проявляться в 30–40 лет, однако у некоторых людей это может наблюдаться гораздо раньше, даже в подростковом возрасте или в 20 лет. Одним из важнейших факторов здесь является наследственность.
Почему у некоторых людей волосы седеют в молодости?
На раннее поседение могут влиять несколько факторов:
- Наследственность. Один из самых важных факторов. Если в семье наблюдалось раннее поседение волос, эта особенность может передаваться из поколения в поколение.
- Стресс. Длительный сильный стресс может воздействовать на клетки, вырабатывающие пигмент волоса, и ускорить процесс поседения. Однако разговоры о том, что волосы могут полностью поседеть за одну ночь, зачастую преувеличены.
- Дефицит витаминов и минералов. Нехватка витамина B12, некоторых минералов и проблемы, связанные с питанием, могут быть связаны с ранним поседением.
- Состояние здоровья. Нарушение функции щитовидной железы и некоторые аутоиммунные заболевания также могут влиять на пигмент волос.
- Курение. В исследованиях была выявлена связь между курением и ранним поседением волос.
Можно ли выдергивать седые волосы?
Выдергивание седого волоса не приведет к тому, что на его месте вырастет еще больше седых волос. Это распространенный миф. Однако постоянное выдергивание волос может повредить фолликул и привести к поредению шевелюры. Новый волос, выросший на месте выдернутого, обычно также будет седым.
Можно ли вернуть волосам прежний цвет?
Если поседение волос связано с наследственностью или возрастом, на данный момент не существует доказанных способов вернуть им естественный цвет. Однако если поседение связано с дефицитом витаминов или определенными заболеваниями, лечение основной причины может замедлить процесс, а в некоторых случаях помочь частично восстановить пигментацию. Об этом сообщает Американская академия дерматологии (American Academy of Dermatology).
Поэтому, если волосы начинают седеть слишком рано, особенно если этот процесс быстро прогрессирует, целесообразно обратиться к дерматологу и при необходимости сдать анализы.
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