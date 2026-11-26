Мадридский «Реал» захватил единоличное лидерство в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027. «Сливочные» под руководством Жозе Моуринью остаются единственной командой, которая выиграла все 5 проведенных матчей, не потеряв ни одного очка.

Потеря очков «ПСЖ» вывела мадридцев на первое место

В рамках 5-го тура парижский «ПСЖ» на своем поле сыграл вничью 2:2 с итальянской «Ромой». После этого результата подопечные Луиса Энрике опустились на 2-ю строчку с 13 очками. «Реал», набравший максимум — 15 очков, занял верхнюю строчку турнирной таблицы.

Положение лидеров и центральные матчи 6-го тура

Команда Тренер Место в таблице Количество очков Соперник в 6-м туре (9 декабря) «Реал Мадрид» Жозе Моуринью 1-е место (единоличный лидер) 15 очков (5 побед) «Арсенал» (в гостях) «ПСЖ» Луис Энрике 2-е место 13 очков (4 победы, 1 ничья) «Астон Вилла» (в гостях)

Следующие матчи 6-го тура пройдут 9 декабря. В этот день «Реал» в Лондоне встретится с «Арсеналом», а «ПСЖ» в Бирмингеме сыграет против «Астон Виллы». Если мадридцы потеряют очки, а парижане одержат победу, команда Луиса Энрике может вернуться на первое место.

Как вы считаете, сможет ли «Реал» под руководством Жозе Моуринью 9 декабря в Лондоне обыграть «Арсенал» и продолжить свою стопроцентную серию?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с болельщиками мадридского клуба!