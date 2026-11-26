Единоличный лидер в Лиге чемпионов: команда Моуринью показывает стопроцентный результат
Мадридский «Реал» захватил единоличное лидерство в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027. «Сливочные» под руководством Жозе Моуринью остаются единственной командой, которая выиграла все 5 проведенных матчей, не потеряв ни одного очка.
Потеря очков «ПСЖ» вывела мадридцев на первое место
В рамках 5-го тура парижский «ПСЖ» на своем поле сыграл вничью 2:2 с итальянской «Ромой». После этого результата подопечные Луиса Энрике опустились на 2-ю строчку с 13 очками. «Реал», набравший максимум — 15 очков, занял верхнюю строчку турнирной таблицы.
Положение лидеров и центральные матчи 6-го тура
Команда
Тренер
Место в таблице
Количество очков
Соперник в 6-м туре (9 декабря)
«Реал Мадрид»
Жозе Моуринью
1-е место (единоличный лидер)
15 очков (5 побед)
«Арсенал» (в гостях)
«ПСЖ»
Луис Энрике
2-е место
13 очков (4 победы, 1 ничья)
«Астон Вилла» (в гостях)
Следующие матчи 6-го тура пройдут 9 декабря. В этот день «Реал» в Лондоне встретится с «Арсеналом», а «ПСЖ» в Бирмингеме сыграет против «Астон Виллы». Если мадридцы потеряют очки, а парижане одержат победу, команда Луиса Энрике может вернуться на первое место.
Как вы считаете, сможет ли «Реал» под руководством Жозе Моуринью 9 декабря в Лондоне обыграть «Арсенал» и продолжить свою стопроцентную серию?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с болельщиками мадридского клуба!
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