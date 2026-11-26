Гукеш и Синдаров высказались о контроле времени 45+30 и подготовке
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- Счет между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым, борющимися за звание чемпиона мира, на данный момент равный — 1:1.
- На пресс-конференции шахматисты обсудили формат контроля времени 45+30.
- Гукеш Доммараджу отметил, что этот формат не следует включать в классический рейтинг.
- Жавохир Синдаров подчеркнул, что данная система требует от шахматиста больших усилий.
Действующий чемпион мира по шахматам, индиец Гукеш Доммараджу, и победитель Турнира претендентов, узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, продолжают борьбу за звание чемпиона мира, счет пока равный — 1:1. На пресс-конференции между партиями шахматисты ответили на вопросы о новом контроле времени 45+30, который был протестирован на турнире в Будапеште, а также о командной подготовке в Женеве.
Два взгляда на контроль времени 45+30
Отношение двух претендентов к контролю 45+30, при котором каждому игроку дается 45 минут и 30 секунд добавления на каждый ход, оказалось следующим:
Позиция Гукеша Доммараджу: Индийский чемпион отметил, что этот формат ближе к рапиду, и заявил, что такие партии не следует включать в классический рейтинг. В качестве аргумента он привел пример игры Прагнанандхи против Рихарда Раппорта, где тот упустил мат в один ход (игравший белыми Раппорт поставил мат ходом
43.Кг7#).
Оценка Жавохира Синдарова: Наш соотечественник охарактеризовал этот контроль как формат между рапидом и классическими шахматами. По его мнению, хотя эта система интересна для зрителей, проведение двух партий в день требует от шахматиста огромных сил — поначалу времени кажется достаточно, но оно быстро заканчивается. Синдаров добавил, что даст более точное заключение после того, как лично сыграет в этом формате.
Команда Гукеша в Женеве и психологическая подготовка
Действующий чемпион мира также рассказал о том, как справляется с сильным давлением в Женеве, и о своих помощниках:
Направление / Специалист
Детали и задачи
Тренер
Известный польский гроссмейстер Гжегож Гаевский (Грзегорз Гаджевски)
Специалист по психологической подготовке
Пэдди Аптон (Паддй Уптон) — работает над поведением за доской и психологической устойчивостью
Снятие давления
Снижает стресс от матча, проводя время с двумя близкими друзьями, приехавшими в Женеву
Остальные члены команды
Гукеш сообщил, что предоставит информацию о других членах штаба позже
Как вы считаете, сокращение контроля времени в шахматах (форматы вроде 45+30) негативно влияет на качество игры, приводя к увеличению грубых ошибок, или современные шахматы должны развиваться именно в этом направлении?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь подробностями этой интересной пресс-конференции с любителями шахмат!
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