Действующий чемпион мира по шахматам, индиец Гукеш Доммараджу, и победитель Турнира претендентов, узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, продолжают борьбу за звание чемпиона мира, счет пока равный — 1:1. На пресс-конференции между партиями шахматисты ответили на вопросы о новом контроле времени 45+30, который был протестирован на турнире в Будапеште, а также о командной подготовке в Женеве.

Два взгляда на контроль времени 45+30

Отношение двух претендентов к контролю 45+30, при котором каждому игроку дается 45 минут и 30 секунд добавления на каждый ход, оказалось следующим:

Позиция Гукеша Доммараджу: Индийский чемпион отметил, что этот формат ближе к рапиду, и заявил, что такие партии не следует включать в классический рейтинг . В качестве аргумента он привел пример игры Прагнанандхи против Рихарда Раппорта, где тот упустил мат в один ход (игравший белыми Раппорт поставил мат ходом 43.Кг7# ).

Оценка Жавохира Синдарова: Наш соотечественник охарактеризовал этот контроль как формат между рапидом и классическими шахматами. По его мнению, хотя эта система интересна для зрителей, проведение двух партий в день требует от шахматиста огромных сил — поначалу времени кажется достаточно, но оно быстро заканчивается. Синдаров добавил, что даст более точное заключение после того, как лично сыграет в этом формате.

Команда Гукеша в Женеве и психологическая подготовка