Незавершенные дела утомляют мозг: 5 способов снизить психологическое напряжение
Ваши мысли не отпускают рабочие задачи даже после окончания рабочего дня? Незавершенные поручения, неотвеченные письма и планы, которые нужно выполнить, могут занимать мозг и усиливать стресс. В психологии это состояние называется эффектом Зейгарник.
В 1927 году российский психолог Блюма Зейгарник установила, что незавершенные задачи дольше удерживаются в памяти человека. То есть человек может снова и снова думать о незаконченном деле, стремясь его завершить. Исследования показывают, что такое состояние может усиливать тревогу, связанную с работой, и негативно влиять на сон.
Специалисты рекомендуют несколько простых способов дать мозгу отдохнуть и снизить психологическое напряжение, даже если рабочие задачи еще не выполнены.
1. Планируйте задачи
Не обязательно пытаться закончить всю работу за один день. Главное — четко определить, какую задачу и когда вы будете выполнять. Запись приоритетных дел в начале дня и выделение времени на них усиливают чувство контроля.
Также полезно вносить незавершенные задачи в список. Тогда ваш мозг не будет беспокоиться о том, что вы их забудете.
2. Отключайте уведомления в нерабочее время
Регулярная проверка электронной почты и рабочих переписок после окончания рабочего времени может привести к тому, что проблемы на работе начнут переноситься в личную жизнь.
Поэтому рекомендуется просматривать рабочие сообщения только в установленное время, а во время отдыха отключать уведомления.
3. Не беритесь за несколько дел одновременно
Частое переключение с одной задачи на другую затрудняет концентрацию внимания. Это увеличивает информационную нагрузку на мозг.
По возможности полезно завершить одно дело, прежде чем переходить к следующему. Если закончить задачу невозможно, запишите, на чем вы остановились и каков следующий шаг.
4. Упорядочивайте дела перед отпуском
Перед началом отдыха или отпуска не обязательно завершать все задачи. Однако важно знать, с чего продолжить работу по возвращении.
Для этого можно составить список невыполненных дел, привести в порядок важные документы и наметить следующие шаги. Это уменьшит лишние мысли о работе во время отпуска.
5. Создайте ритуал между работой и отдыхом
Чтобы дать мозгу понять, что рабочий день окончен, можно сформировать небольшие привычки. Например, убрать ноутбук, перейти в другую комнату или выйти на прогулку — это помогает психологически отстраниться от рабочей среды.
Психологи называют такие действия переходными ритуалами. Они служат для создания четкой границы между работой и личной жизнью.
Думать о незавершенных задачах — естественное состояние. Однако их планирование, установление границ рабочего времени и выделение отдельного времени на отдых могут снизить психологическое напряжение. Главное — стремиться не к тому, чтобы закончить всё сразу, а к последовательному и упорядоченному выполнению дел.
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