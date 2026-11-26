Динамо Загреб — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Динамо Загреб — Байер Леверкузен. Начало матча: 26 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Динамо Загреб»: 24. Котарски Д., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 21. Лисица М., 26. Маккенна С., 27. Мишич Й. (капитан), 99. Оршич М., 10. Стойкович Л., 25. Валинчич М.
Запасные «Динамо Загреб»: 23. Альмена И., 44. Филипович И., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 5. Кравцов К., 35. Микич Н., 22. Перес Винлоф М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 8. Зайц М.
Главный тренер «Динамо Загреб»: Леко Й.
Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 8. Андрих Р., 5. Баде Л., 19. Диаби М., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 30. Маса И., 2. Медина Ф., 4. Куанса Дж., 14. Шик П. (капитан), 10. Тилльман М.
Запасные «Байер Леверкузен»: 29. Бен-Сегир Э., 28. Бласвих Я., 42. Калбрет М., 20. Дуэ Г., 6. Фернандес Э., 7. Хофманн Й., 35. Кофан С., 36. Ломб Н., 9. Морейра А., 12. Тапсоба Э., 23. Телла Н.
Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.
- 13Мусса Диаби (Байер Леверкузен) врывается в штрафную, но его удар заблокирован.
- 11Игроки «Байера» перекатывают мяч, выжидая момент для вскрытия обороны соперника.
- 100-1Гол! Малик Тилльман (Байер Леверкузен) оказался в нужном месте на добивании и низом отправил мяч в левый угол. 0:1.
- 10Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) идет к угловому флажку и навешивает в штрафную.
- 10Ибрагим Маза (Байер Леверкузен) мчится к воротам, но защитник успевает вернуться и вступает в отбор. Байер Леверкузен зарабатывает угловой.
- 7Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) подает угловой в штрафную, но защитник первым успевает к мячу и выбивает его головой.
- 7Доминик Котарски выходит из ворот и перехватывает подачу с углового от Алейша Гарсии (Байер Леверкузен). «Байер» получает право на угловой.
- 6Патрик Шик (Байер Леверкузен) бьет из штрафной, но защитник успевает заблокировать удар. Боковой судья указывает на угловой, Байер Леверкузен будет подавать.
- 3Отличный контроль мяча и комбинационная игра в центре поля от «Байера».
- 1Матч начался, приятного просмотра!
- 22:47Игроки наконец вышли на поле! Bayer Leverkusen начнет с центра.
- 22:45Сегодняшний матч обслужит Николай Балакин.
- 22:45Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд.
- 22:45Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию, где мы будем оперативно сообщать обо всем, что происходит в матче.
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