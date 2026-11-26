Лига Европы: Динамо Загреб — Байер Леверкузен. Начало матча: 26 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Динамо Загреб»: 24. Котарски Д., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 21. Лисица М., 26. Маккенна С., 27. Мишич Й. (капитан), 99. Оршич М., 10. Стойкович Л., 25. Валинчич М.

Запасные «Динамо Загреб»: 23. Альмена И., 44. Филипович И., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 5. Кравцов К., 35. Микич Н., 22. Перес Винлоф М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 8. Зайц М.