Многие женщины после рождения первого ребенка интересуются тем, как пройдут вторые роды. Хорошая новость заключается в том, что вторые и последующие роды часто проходят быстрее первых. Однако это не всегда означает, что боли будет меньше или роды пройдут легче.

Почему вторые роды могут проходить быстрее?

При первых родах шейка матки и родовые пути впервые адаптируются к прохождению ребенка. При последующих родах организм уже знаком с этим процессом. По этой причине раскрытие шейки матки и процесс рождения ребенка часто происходят быстрее.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, первая стадия активных родов при рождении первого ребенка обычно длится не более 12 часов, а при последующих — не более 10 часов. Вторая стадия, до момента рождения ребенка, при первых родах обычно завершается в течение 3 часов, а при последующих — в течение 2 часов.

Будет ли меньше боли?

На этот вопрос нет единого ответа для всех женщин. Вторые роды могут проходить быстрее, но схватки все равно могут быть сильными. Некоторые женщины воспринимают вторые роды как более легкие, тогда как для других они могут оказаться довольно сложными.

В каких случаях вторые роды могут быть сложными?

Важное значение имеют вес ребенка, его положение в матке, общее состояние здоровья матери, осложнения во время беременности и то, как прошли предыдущие роды. Например, если первые роды проводились путем кесарева сечения, метод последующих родов требует отдельной медицинской оценки.

Вторые роды часто проходят быстрее первых, но нельзя однозначно сказать, что они будут легче. Каждая беременность и каждые роды уникальны. Поэтому состояние будущей матери и план родов должны оцениваться совместно со специалистом.