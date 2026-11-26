В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира У-17, который проходит на полях Катара, юношеская сборная Узбекистана под руководством Сергея Чигодаева встретилась с фаворитом группы — сборной Италии, уступив со счетом 1:3. Несмотря на это, наши соотечественники успешно завершили групповой этап и сохранили право на участие в стадии плей-офф.

Преимущество в первом тайме и гол престижа Садиржонова

В первой половине встречи европейцы забили три безответных мяча, обеспечив себе солидное преимущество: на 7-й минуте счет открыл Казагранде, на 31-й минуте Крокки реализовал пенальти, а в компенсированное к первому тайму время ( 45+2 ) Корильяно довел разницу до трех мячей.

Во втором тайме юноши Узбекистана оживили игру, и на 75-й минуте Сухроб Садиржонов поразил ворота соперника, став автором единственного гола нашей команды.