ЧМ У-17: Узбекистан уступил Италии, но вышел в плей-офф
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира У-17, который проходит на полях Катара, юношеская сборная Узбекистана под руководством Сергея Чигодаева встретилась с фаворитом группы — сборной Италии, уступив со счетом 1:3. Несмотря на это, наши соотечественники успешно завершили групповой этап и сохранили право на участие в стадии плей-офф.
Преимущество в первом тайме и гол престижа Садиржонова
В первой половине встречи европейцы забили три безответных мяча, обеспечив себе солидное преимущество: на 7-й минуте счет открыл Казагранде, на 31-й минуте Крокки реализовал пенальти, а в компенсированное к первому тайму время (
45+2) Корильяно довел разницу до трех мячей.
Во втором тайме юноши Узбекистана оживили игру, и на 75-й минуте Сухроб Садиржонов поразил ворота соперника, став автором единственного гола нашей команды.
Итоговое положение в группе «Э» и протокол матча
В параллельном матче группы Кот-д'Ивуар обыграл Ямайку и занял 2-е место. В итоге Италия завершила групповой этап на первом месте с 9 очками, а Узбекистан, набрав 3 очка, занял 3-ю строчку и получил путевку в следующий этап.
Показатели
Детали
Стадия турнира
Чемпионат мира У-17 (группа «Э», 3-й тур)
Результат матча
Узбекистан 1:3 Италия
Голы
Сухроб Садиржонов (75') — Казагранде (7'), Крокки (31'-пен.), Корильяно (45+2')
Предупреждения
Анваров (35'), Алиев (37'), Рахимов (53'), Тохиров (77')
Итоговое место в группе
3-е место (3 очка — получена путевка в плей-офф)
Состав Узбекистана: Шомуродов, Рахимов (Уктамов, 73), Рузибоев, Эркинов, Равшанов, Алиев, Муродов (Тохиров, 46), Садиржонов (Орифхонов, 80), Анваров, Уктамбоев, Абдураимов (Равшанбеков, 46).
Как вы считаете, смогут ли подопечные Сергея Чигодаева улучшить качество игры в плей-офф чемпионата мира У-17 и пройти дальше?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью о выходе нашей юношеской сборной в плей-офф с другими болельщиками узбекского футбола!
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