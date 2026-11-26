Изюм — сухофрукт, который часто встречается на нашем столе и ценится за свою сладость и полезные свойства. Однако многие не знают, сколько винограда требуется для получения 1 килограмма изюма и в каком количестве его рекомендуется употреблять в день.

Сколько винограда расходуется на 1 килограмм изюма?

Для приготовления 1 килограмма изюма требуется в среднем 4–5 килограммов свежего винограда. Это связано с тем, что в процессе сушки большая часть воды, содержащейся в винограде, испаряется, а натуральный сахар и другие вещества сохраняются.

Это соотношение может меняться в зависимости от сорта винограда, степени его зрелости и способа сушки. Поэтому из одних сортов получается больше изюма, а из других — меньше.