Роскошная свадьба Шиванги Сингх, дочери местного депутата Ананта Сингха в индийском штате Бихар, вызвала бурные обсуждения в стране. На торжества, длившиеся несколько дней, прибыли сотни тысяч человек; для обслуживания свадьбы были привлечены сотни поваров, а гостям было предложено более 150 видов блюд. Об этом сообщает BBC.

Свадебная церемония состоялась в среду в деревне Надава, примерно в 65 километрах от города Патна. В ней приняли участие спикер парламента штата, политики местного и национального уровня, а также множество других гостей. По данным СМИ, на мероприятие пришло около 500 тысяч человек. Для приема гостей в деревне были подготовлены даже шесть вертолетных площадок.

Одним из главных событий свадебной программы должна была стать скачка с участием 52 лошадей. Однако из-за чрезмерного скопления зрителей соревнование было отменено. Анант Сингх объявил, что победитель скачек получит дорогой автомобиль, а обладатели второго и третьего мест — мотоцикл и скутер.

Невеста Шиванги — выпускница Делийского университета, прибыла на церемонию на автомобиле Land Cruiser. Ее супруг Ришикеш Кумар получил степень МБА в Университете штата Джорджия в США. Жених прибыл в кортеже из 151 автомобиля. По сообщениям СМИ, сторона невесты подарила ему автомобиль стоимостью 23 миллиона рупий, а также изделия из золота и серебра.

Интерес к свадьбе связан не только с ее роскошью, но и со скандальной политической деятельностью отца невесты, Ананта Сингха. Он пять раз избирался в парламент штата Бихар от округа Мокама и известен как один из самых влиятельных людей в местной политике.

В декларации, представленной в избирательную комиссию, Сингх указал, что его совместное с супругой имущество оценивается в 1 миллиард рупий.

В 2022 году политик был приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о незаконном хранении оружия, включая автомат АК-47. Позже он обжаловал решение суда и оставался на свободе под залогом. В 2025 году он вновь победил на выборах и вернулся в парламент.

Кроме того, Анант Сингх упоминался в качестве главного подозреваемого по делу об убийстве, совершенном во время прошлогодней избирательной кампании. Верховный суд Индии обязал его сдаться властям до 1 декабря.

Бихар считается одним из самых бедных штатов Индии. В связи с этим роскошная свадьба, проведенная в регионе, где большая часть населения живет в условиях нищеты, привлекла внимание общественности. Оппонент политика Нирадж Кумар заявил, что соответствующие органы должны проверить, на какие средства были покрыты расходы на мероприятие.