Одна из легенд футбольного мира, знаменитый в прошлом французский нападающий Тьерри Анри высказал резкую критику в адрес нестабильных результатов «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески в текущем сезоне.

В минувший вторник в рамках Лиги чемпионов «горожане» сыграли вничью 2:2 с «Наполи». А в Английской Премьер-лиге команда не знает вкуса побед уже четыре матча подряд.

Анализ Тьерри Анри: звезды есть, а командной игры нет

Как пишет издание Арсенал Радар, Анри подчеркнул, что предсказывал проблемы в «Манчестер Сити» еще в начале сезона:

«Я говорил об этом еще в начале сезона: баланс в команде нарушен. Конечно, у них есть футболисты высокого уровня, достаточно нападающих, способных спасти игру в любой момент. Но не хватает командной игры: они не умеют останавливать контратаки, не могут контролировать игру, как раньше — ни с мячом, ни без него», — сказал Тьерри Анри.

Текущее состояние и показатели «Манчестер Сити»

Показатели Детали и статистика Главный тренер Энцо Мареска Последняя серия в АПЛ 4 матча без побед подряд Последний результат в ЛЧ «Манчестер Сити» 2:2 «Наполи» (ничья) Место в турнирной таблице АПЛ 3-е место (22 очка после 11 туров) Основная проблема (по мнению Анри) Нарушение командного баланса и слабость защиты против контратак

Как вы считаете, обоснована ли критика Тьерри Анри — сможет ли Энцо Мареска восстановить игровой баланс в «Манчестер Сити» и вернуть команду в чемпионскую гонку?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом с болельщиками «горожан», за которых выступает Абдукодир Хусанов!