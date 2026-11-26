Тьерри Анри раскрыл причины кризиса «Манчестер Сити»
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- Тьерри Анри резко критиковал нестабильные результаты и проблемы в стиле игры «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески.
- По его мнению, несмотря на наличие звездных футболистов в составе, в команде нарушен баланс, и наблюдаются слабости в остановке контратак.
- В настоящее время «горожане» не могут одержать победу в Английской Премьер-лиге четыре матча подряд и сыграли вничью 2:2 с «Наполи» в Лиге чемпионов.
Одна из легенд футбольного мира, знаменитый в прошлом французский нападающий Тьерри Анри высказал резкую критику в адрес нестабильных результатов «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески в текущем сезоне.
В минувший вторник в рамках Лиги чемпионов «горожане» сыграли вничью 2:2 с «Наполи». А в Английской Премьер-лиге команда не знает вкуса побед уже четыре матча подряд.
Анализ Тьерри Анри: звезды есть, а командной игры нет
Как пишет издание Арсенал Радар, Анри подчеркнул, что предсказывал проблемы в «Манчестер Сити» еще в начале сезона:
«Я говорил об этом еще в начале сезона: баланс в команде нарушен. Конечно, у них есть футболисты высокого уровня, достаточно нападающих, способных спасти игру в любой момент.
Но не хватает командной игры: они не умеют останавливать контратаки, не могут контролировать игру, как раньше — ни с мячом, ни без него», — сказал Тьерри Анри.
Текущее состояние и показатели «Манчестер Сити»
Показатели
Детали и статистика
Главный тренер
Энцо Мареска
Последняя серия в АПЛ
4 матча без побед подряд
Последний результат в ЛЧ
«Манчестер Сити» 2:2 «Наполи» (ничья)
Место в турнирной таблице АПЛ
3-е место (22 очка после 11 туров)
Основная проблема (по мнению Анри)
Нарушение командного баланса и слабость защиты против контратак
Как вы считаете, обоснована ли критика Тьерри Анри — сможет ли Энцо Мареска восстановить игровой баланс в «Манчестер Сити» и вернуть команду в чемпионскую гонку?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом с болельщиками «горожан», за которых выступает Абдукодир Хусанов!
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