Напомним, что WBA официально назначила этот обязательный бой, предоставив сторонам 30-дневный срок для переговоров. Согласно последним данным, после того как Мунгия провел добровольную защиту титула против Никиты Зона, команды достигли соглашения о проведении чемпионского поединка с сохранением статуса обязательного претендента за Меликузиевым.

Авторитетное Боксингневс24.ком издание проанализировало основные тактические факторы, которые могут принести победу узбекскому официальному претенденту Бектемиру Меликузиеву в обязательном чемпионском бою против чемпиона WBA в суперсреднем весе (-76,2 кг), мексиканца Хайме Мунгии нашему соотечественнику.

«Сбежавший» от Бектемира Хайме Мунгия откровенно высказался о драматичном бое против Никиты Зона

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Прямой левый удар из центра: Призер Олимпийских игр 2016 года, будучи левшой, выжидает, пока соперник слишком увлечется атакой, и именно в этот момент наносит точный прямой удар левой.

«Брешь» в защите Мунгии: Когда мексиканский чемпион из Тихуаны идет в атаку большими и прямолинейными шагами, он опускает переднее плечо и широко расставляет локти. Это создает открытый коридор для прямого удара из центра. В свое время Сауль «Канело» Альварес успешно воспользовался именно этим изъяном, пробив защиту Мунгии коротким встречным апперкотом и отправив его в нокдаун.

Постоянное давление на корпус: Если Мунгия откажется от преимущества в росте и размахе рук и вступит в «войну» на ближней дистанции, Меликузиев может нырнуть под тяжелые удары соперника, правильно расположить ноги и нанести мощные хуки по ребрам.

Тактические преимущества и уязвимые места боксеров

Критерий анализа Бектемир Меликузиев (Претендент) Хайме Мунгия (Чемпион WBA) Главное преимущество Тяжелые удары, стойка левши и постоянная работа (по ребрам) по корпусу Рост и размах рук, высокая активность и серийная работа Ключ к победе Встречный прямой левый при атаке соперника и давление на ближней дистанции Работа жестким джебом с дальней дистанции и избегание открытых разменов на средней Слабая сторона и риск Вероятность пропустить встречный удар при чрезмерном устремлении вперед (как в 2021 году с Габриэлем Росадо) Отсутствие дисциплины — после пропущенного удара сразу вступает в открытый серийный размен

По мнению экспертов, Мунгии сложно сохранять дисциплину и держать дальнюю дистанцию в каждом раунде. Привычка вступать в открытый бой сразу после пропущенного удара может сделать его крайне уязвимым перед тяжелыми левыми ударами и атаками по корпусу в исполнении Бектемира Меликузиева.

Как вы считаете, сможет ли Бектемир Меликузиев нокаутировать мексиканского чемпиона Хайме Мунгию и привезти в Узбекистан еще один чемпионский пояс?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным тактическим анализом с поклонниками узбекского бокса!